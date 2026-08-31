Военный суд Акмолинского гарнизона взыскал средства в пользу военнослужащего

Суд

Военным судом Акмолинского гарнизона рассмотрено гражданское дело по иску Б. к РГУ "Авиационная служба" о взыскании денежных средств, выдаче военного имущества и выплате компенсации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанный суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Истец был уволен с воинской службы в 2025 году. При увольнении с причитающихся ему выплат была удержана часть суммы, не выплачена компенсация, а также не выдано военное обмундирование.

Изучив материалы дела, суд установил, что с истца были удержаны денежные средства в размере 1 320 807 тенге. В связи с отсутствием законных оснований для данного удержания суд признал его незаконным.

Кроме того, суд пришел к выводу о наличии у истца, уволенного с воинской службы, право на получение компенсации в вязи с перевозкой личного имущества по территории Республики Казахстан.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы 1 310 807 тенге незаконно удержанных средств и 544 852 тенге компенсации, связанной с перевозкой личного имущества.

Кроме того, ответчик обязан выдать истцу не выданные предметы военного обмундирования и снаряжения в соответствии с действующими нормами в натуральной форме.

В части требование итсца о взыскании расходов, понесменных в связи с лечением, в удовлетворении отказано.

По результатом рассмотрения дела требования истца удовлетворены частично.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

 

 

 

#суд #выплаты #военнослужащий

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