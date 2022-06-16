Казахстанский учитель получил статус тренера компании Apple

Казахстанский учитель информатики Куаныш Магауин стал сертифицированным Apple-тренером по языку программирования Swift, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Педагог Республиканской физико-математической школы города Нур-Султана Куаныш Магауин прошел курсы компании Apple и, успешно сдав экзамены и получив сертификат, стал первым среди казахстанских учителей Apple-тренером.

Куаныш обучался с педагогами из Германии, Ирландии, ОАЭ, Египта, Индии и других стран. Курсы для преподавателей «Apple Certified Trainer» компания Apple проводит ежегодно.

Теперь учитель информатики Куаныш Магауин может посещать эксклюзивные мероприятия Apple Education, где лучшие разработчики мира делятся новыми проектами в сфере образования.

«Сегодня в Казахстане активно развивается IT-индустрия, в том числе в образовательной сфере. Мы одна из немногих стран, где применяются электронные учебники, дневники, а экзамены и олимпиады проходят в онлайн-формате. На курсах Apple нас обучали основам разработки мобильных приложений с помощью языка программирования Swift. Менторы проводили лекции на английском языке. В моей группе учились в основном IT-специалисты с большим опытом работы по разработке приложений. Я был единственным учителем в группе. Я счастлив, что смог сдать все экзамены и получил статус тренера Apple. В ближайшее время планирую проводить в школе курсы по созданию мобильных приложений для учащихся и делиться опытом с коллегами», – рассказал учитель.

Отметим, что благодаря педагогу Куанышу Магауину статус Apple Authorized Training Center for Education (AATCE) автоматически присужден и школе, в которой он работает. Теперь столичная Республиканская физико-математическая школа, которую представлял Куаныш Магауин, может проводить курсы по разработке приложений Swift app development, проводить сертификацию учеников и открыть в стенах учебного заведения лабораторию Apple classroom.