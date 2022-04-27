Дети с особыми потребностями должны получить необходимый доступ к качественному инклюзивному образованию.

Корпоративный фонд «Бола-шақ», известный благодаря дуб-ляжу мультфильмов Disney на казахский язык, с 2015 года реализует проект «Каждый ребенок достоин школы», направленный на разработку и внедрение инклюзивной модели образования детей с аутизмом и другими особеннос­тями развития в школьные и дошкольные организации Казахстана. Таким образом организаторы намерены отстаивать право каждого ребенка с особыми потребностями на качественное образование, успешную социализацию, а в будущем – на полноценную жизнь, где он сможет развиваться, работать и быть полезным обществу.

В рамках проекта фондом откры­то 46 кабинетов поддерж­ки инклюзии в детсадах и школах по всей стране, благодаря чему возможность ходить в школу получили более 600 ребятишек. Так, в феврале этого года на благотворительные средства, собранные на международной краудфандинговой онлайн-платформе, в столичной школе-лицее № 92 открылся очередной кабинет поддержки инклюзии для детей с особенностями развития: 507 неравнодушных пользователей приложения собрали 1 млн 55 тыс. тенге.

Цель работы подобных кабинетов – социализация детей, в коман­де работают куратор, учитель и педагоги-ассистенты. Куратор составляет индиви­дуальную программу развития для каждого ученика, а педагог-ассистент и учитель помогают ему осваивать школьную программу и взаимодействовать с одноклассниками и преподавателями.

– Президентом Касым-­Жомартом Токаевым 2022 год объявлен в Казахстане Годом детей. И важно, чтобы Правительство усилило контроль по обеспечению качественной инклюзии в школах и садах. Несмотря на принятый в середине прошлого года Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам инклюзивного образования», его нормы не исполняются акиматами на местах, – отмечает председатель попечительского совета Корпоративного фонда «Болашақ» Динара Гаплан. – С 2015 года мы проделали огромную работу по открытию кабинетов поддерж­ки инклюзии по Казахстану, по внедрению мировых научно доказанных методик. Нужно, чтобы регионы самостоятельно открывали такие площадки в каждой школе, брали на себя обязательства по методическому сопровождению и обучению специалистов.

В рамках проекта более 3 500 специалистов прошли обу­чение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения, создано 420 рабочих мест, 58 кабинетов работают под курацией специалистов фонда по всему Казахстану. Разработан и запущен курс повышения квалификации педагогов по основам прикладного анализа поведения, одобренный Министерством образования и науки РК.

Проект показал высокую эффективность: 90% невербальных детей научились говорить, 33 ребенка вышли на самостоятельное обучение, а 150 детей стали призерами различного уровня соревнований и олимпиад. Как отмечают в фонде, доверие родителей к проекту растет.

Примерно 35% детей в проекте учатся на казахском языке. С каждым годом потребность в казахоязычных квалифицированных педагогических кад­рах увеличивается, однако в Казах­стане не было ни одного пособия на казахском языке по обучению детей с аутизмом. Поэтому фонд перевел на казахский язык и издал книгу «Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА): принципы коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития».

В свое время эта книга стала первым пособием на русском языке, в котором подробно изложены основные принципы прикладного анализа поведения, применяемые в коррекции проб­лемного и формировании со­циально приемлемого поведения. Издание будет полезно педагогам, дефектологам, логопедам и родителям, воспитывающим и обучающим детей с особеннос­тями развития. Авторы книги Юлия Эрц и Ольга Мелешкевич – сертифицированные поведенческие аналитики, консультанты по прикладному анализу поведения, преподаватели в области применения методов и стратегий прикладного анализа поведения. Они супервизируют практику поведенческих специа­листов в США, Израиле, России, Украине, Грузии, Казахстане и других странах.

С помощью спонсоров планируется бесплатное распространение 3 000 экземпляров: тираж передадут педагогам, специалистам образования, здравоохранения, социальной защиты, работающим с особыми детьми. Экземпляры будут переданы и в университеты на кафедры спе­циальной педагогики и психологии, в Национальную академическую библиотеку.

– Благодаря переводу таких книг мы предоставляем казахоязычным специалистам доступ к передовым, признанным мировым научным сообществом методикам коррекционной педагогики, а значит, создаем лучшие условия для повышения эффективности работы с особенными детьми в Казахстане. Во время работы некоторые специфические термины по прикладному анализу поведения были впервые переведены на казахский с английского и русского языков. Сегодня мы закладываем основу качественной литературы в сфере инклюзии на казахском языке. Фонд продолжит развивать это направление. В настоящее время мы работаем над переводом с английского на казахский язык инструмента оценки навыков ребенка с особыми потребнос­тями ABLLS-R, – отметила ­Динара Гаплан.

Фонд большое внимание уделяет обучению специалистов, повышению уровня знаний и компетенций казахстанских педагогов, работающих в сфере инклюзивного образования. Так, построена с нуля система обучения кадров, где имеется своя иерархия специалистов: педагог-ассистент, учитель, куратор, супервайзер. Ежегодно КФ оплачивает обучение десятков педагогов на международных сертификационных курсах по АВА-терапии, а поведенческие аналитики «Болашақ» обучают сотни учителей и педагогов-­ассистентов по всему Казах­стану.

Год назад фонд разработал и запустил курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными ­потребностями с использованием методов прикладного анализа поведения (АВА-терапия)». Здесь обучают применению поведенческого подхода, использованию инструментов оценки навыков – вербальных, коррекции нежелательного поведения детей с ООП. Слушателями онлайн-курса уже стали более 1 300 специалистов из разных регионов: это педагоги-ассистенты, логопеды, дефектологи, социальные работники, АВА-терапевты, родители особенных детей. Сейчас обучение проходят еще 300 человек.

Лекторы курса – кураторы проек­та «Каждый ребенок достоин школы», одни из первых сертифицированных поведенческих аналитиков мирового уровня в Казахстане. В прошлом году курс успешно прошел экспертизу МОН РК и пополнил список курсов повышения квалификации министерства.

Проект «Каждый ребенок достоин школы» реализуется на благотворительные и спонсорские средства, партнерами выступают партия «AMANAT» и местные исполнительные органы.

Во Всемирный день распространения информации о проб­леме аутизма КФ «Болашақ» при поддержке «AMANAT» в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек – Будущее без барьеров» провел мотивационную встречу «Аutism Talks: вдохновляющие истории родителей особенных детей».

По данным МОН, в Казах­стане проживают 8 796 детей с аутизмом, по информации международной организации Autism Speaks, за 2020 год ­аутизм диаг­ностируется у каждого 54-го ребенка в мире. Заболевание проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или со­циально-экономического статуса. Для аутизма характерны склонность к ри­туальному поведению, сложности в повсед­невном общении, социальном взаимодействии. Однако дети с аутизмом могут успешно ­обучаться в школе, участвовать в жизни общества. Чтобы это стало возможным, необходимо обеспечить ребенку помощь квалифицированных специалистов с малых лет.

На встрече родители рассказывали об опыте воспитания ребенка с особыми потребнос­тями, поделились советами и рекомендациями, поведали о том, на какие достижения вдохновили их дети. В мероприятии приняли участие как опытные родители подростков, так и те, кто столк­нулся с диагнозом ­«аутизм» недавно.

Выступали люди, сильные духом, которые не только не сдались, услышав непростой диагноз ребенка, но и стали развиваться – открывать учебные цент­ры, социальные предприятия, обучаться современным методикам, создавать родительские сообщества и помогать другим. Среди них – предприниматель, автор книги «Особенное счастье» Алия Абдибаитова, известный детский психиатр Татьяна Дегтярь, учредитель и руководитель общественного объединения родителей детей с аутизмом «ОРДА» Салтанат Есмаганбетова, сертифицированный поведенческий аналитик и супервизор CBA-S, основатель центра для детей с аутизмом «Алуа», куратор фонда «Болашақ» Жанара Калиева.

– Мы впервые провели подобное мотивационное мероприятие для родителей особенных детей, – отметила Динара Гаплан. – Нашему проекту по развитию инклюзивного образования уже более семи лет, и именно родители в 2014 году подвигли нас запустить это направление.

На самом деле от родителей зависит очень многое, в том чис­ле в системе инклюзивного образования. На встрече собрались активные родители, готовые брать на себя ответственность, у которых есть силы создавать условия для социализации свое­го ребенка, чтобы он мог пользоваться как можно большими возможностями, чтобы нашел свое место в обществе. Родители, которые не ограничиваются миром своей семьи, нуждами только своего особенного ребенка, а идут дальше – обучаются, развиваются, помогают другим родителям и детям, запускают социальные проекты, создают сообщества, становятся экспертами в вопросах образования особенных детей. Мы хотим, чтобы те родители, кто недавно столкнулся с аутизмом, брали с них пример, – заключила специалист.

В рамках информирования об аутизме в апреле фонд провел ряд мероприятий. Среди них – акция «Зажги синим»: подсветка зданий, центральных улиц городов страны становится синей, напоминая о людях с аутизмом. Информационный видеоролик об аутизме был размещен в столичных торгово-развлекательных центрах, прошли совместные благотворительные проекты с сетями кофеен и ресторанов и многое другое. Но главное – помнить, что помочь в нелегкой борьбе родителей за нормальную жизнь и светлое будущее своих детей может каждый из нас.