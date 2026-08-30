Асу Алмабаев провел дуэль взглядов перед боем за титул

UFC

Схватка пройдёт в весовой категории до 60 килограммов и получит титульный статус All-Stars Title Match

Zuffa/LLC

Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев (24-3) провел дуэль взглядов с непобеждённым представителем Таджикистана Халимом Назрулоевым (11-0) перед боем в лиге ACBJJ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Поединок состоится сегодня, 30 августа, в Стамбуле на турнире ACBJJ 22. Алмабаев и Назрулоев встретятся по правилам No-Gi, то есть в борьбе без кимоно.

Для Алмабаева это будет первый старт в ACBJJ после подписания контракта с престижной лигой бразильского джиу-джитсу и грэпплинга 6 августа 2026 года.

Напомним, что Алмабаев выступает в наилегчайшем весе UFC и занимает пятое место в этом дивизионе американского промоушена. Его рекорд в MMA - 24-3. В UFC он провел восемь боев, в которых одержал семь побед и потерпел одно поражение.

#бой #титул #Асу Алмабаев

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