Kids go Free: более 5 тысяч детей воспользовались бесплатными авиаперелетами

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Самым популярным направлением по программе Kids go free остается побережье озера Алаколь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 3 года по программе Kids go free более 5 500 детей получили возможность бесплатного путешествия на авиатранспорте по семейным турпакетам внутри страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

В этом направлении казахстанские туроператоры реализовали туры на сумму более 1,2 млрд тенге. Самым популярным направлением по программе Kids go free остается побережье озера Алаколь.

В этом году количество реализованных туров выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Свыше 700 детей получили возможность бесплатно путешествовать на Алаколь.

Интерес к окрестностям Алматы и Алматинской области увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом. Свыше 330 семей выбрали это направление.

Сумма возмещения стоимости детских авиабилетов составила 41,6 млн тенге, при этом туры реализованы на 135,3 млн тенге. Третьим по популярности направлением по программе Kids go free стали Щучинско-Боровская курортная зона и город Астана. Большой спрос наблюдается в летние месяцы и зимний каникулярный период.

«Kazakh Tourism с 2022 года реализует программу Kids go free и она направлена на развитие организованного туризма внутри страны. Ежегодно увеличивается количество детей, которые вместе со своими родителями путешествуют по Казахстану. За 3 года казахстанские семьи сэкономили 280 млн тенге, а отечественные туркомпании реализовали туры на общую сумму 1 246 млн тенге.

Вложенные государством средства в виде субсидии детских перелётов стимулируют родителей вкладываться в отдых «дома». Можно сказать, что каждый вложенный тенге со стороны государства создает дополнительные 4 тенге в экономике нашей страны», – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

В этом году 2 172 ребенка воспользовались бесплатными авиабилетами для путешествий по Казахстану. Туроператорами реализованы туры на сумму 415,6 млн тенге без учета стоимости детских авиабилетов.

Сумма возмещения со стороны государства составила 114,5 млн тенге, что составляет 28% от общего объема стоимости реализованных туров.

«В этом году мы впервые сформировали туры по программе «Kids go free». 100 детей воспользовались нашим турпакетом и получили бесплатные детские авиабилеты. Эта программа – значительная помощь казахстанским семьям с несколькими детьми.  Она позволяет казахстанским местам размещения (отели, санатории, зоны отдыха и т.д.) увеличивать загруженность и заполняемость», – заключила руководитель ТОО «Ozen Touristik» Зарина Ордабаева.

Напомним, по итогам 2023 года в рамках программы семейного туризма Kids Go Free (бесплатно для детей) 13 туристических компаний реализовали 920 туров, по которым 1 975 детей воспользовались возможностью бесплатного перелета во время путешествий внутри страны. Сумма возмещения составила 90 млн тенге. Стоимость реализованных туров за вычетом стоимости детских авиабилетов – 458 млн тенге.

#дети #Kids go Free #авиаперелеты #Kazakh Tourism

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