Все для путешествий

По итогам 2023 года в рамках программы семейного туризма Kids Go Free (бесплатно для детей) 13 туристических компаний реализовали 920 туров, по которым 1 975 детей воспользовались возможностью бесплатного перелета во время путешествий внутри страны. Сумма возмещения составила 90 млн тенге. Стоимость реализованных туров за вычетом стоимости детских авиабилетов – 458 млн тенге.

Самым распространенным нап­равлением является отдых на озере Алаколь, куда было перевезено 637 детей, а сумма возмещения составила 10,7 млн тенге. На втором месте по посещаемости стал Алматы и его окрестности – более 560 детей, сумма возмещения – 31,9 млн тенге. На третьем месте по популярности – каспийское побережье: здесь отдохнули более 350 детей, сумма возмещения – 25,5 млн тенге. При этом перелет в Актау остается тем направлением, где преобладают дорогостоящие турпакеты – свыше 1 000 000 тенге.

Отметим, что в рамках прог­раммы Kids Go Free в 2022 году было реализовано 692 тура на сумму 373 млн тенге, по которым слетали в путешествия 1 430 детей, а сумма возмещения составила 76,2 млн тенге.

Поток туристов из Китая в Казахстан увеличился в 17 раз. Этому способствовали переход к взаимному безвизовому режиму и запуск прямых авиарейсов между странами. Помимо туристов из Поднебесной все чаще в нашу страну приезжают граждане Турции, Индии и США, увеличивается приток туристов из ближнего зарубежья: Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана. В Министерстве туризма и спорта надеются, что в этом году иностранных гостей станет еще больше. Для их привлечения выделили больше 500 млн тенге, отменили туристский взнос.

– Казахстан интересен турис­там своими ландшафтами, культурным наследием. Иностранцы предпочитают посещать Астану, Алматы, Шымкент, также туркестанский и атырауский регионы. Трендовым становится природный туризм, развивается экотуризм, отдыхающие хотят гулять в национальных парках, участвовать в походах, – отмечает представитель АО «НК «Kazakh Tourism» Алишер Турсын.