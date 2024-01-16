Все для путешествий

Свежий выпуск
0
Дмитрий Норкин

Казахстан становится все более привлекательным для туристов, в том числе для маленьких граждан нашей страны и для иностранцев.

фото из архива "КП"

По итогам 2023 года в рамках программы семейного туризма Kids Go Free (бесплатно для детей) 13 туристических компаний реализовали 920 туров, по которым 1 975 детей воспользовались возможностью бесплатного перелета во время путешествий внутри страны. Сумма возмещения составила 90 млн тенге. Стоимость реализованных туров за вычетом стоимости детских авиабилетов – 458 млн тенге.

Самым распространенным нап­равлением является отдых на озере Алаколь, куда было перевезено 637 детей, а сумма возмещения составила 10,7 млн тенге. На втором месте по посещаемости стал Алматы и его окрестности – более 560 детей, сумма возмещения – 31,9 млн тенге. На третьем месте по популярности – каспийское побережье: здесь отдохнули более 350 детей, сумма возмещения – 25,5 млн тенге. При этом перелет в Актау остается тем направлением, где преобладают дорогостоящие турпакеты – свыше 1 000 000 тенге.

Отметим, что в рамках прог­раммы Kids Go Free в 2022 году было реализовано 692 тура на сумму 373 млн тенге, по которым слетали в путешествия 1 430 детей, а сумма возмещения составила 76,2 млн тенге.

Поток туристов из Китая в Казахстан увеличился в 17 раз. Этому способствовали переход к взаимному безвизовому режиму и запуск прямых авиарейсов между странами. Помимо туристов из Поднебесной все чаще в нашу страну приезжают граждане Турции, Индии и США, увеличивается приток туристов из ближнего зарубежья: Узбекистана, России, Кыргызстана и Таджикистана. В Министерстве туризма и спорта надеются, что в этом году иностранных гостей станет еще больше. Для их привлечения выделили больше 500 млн тенге, отменили туристский взнос.

– Казахстан интересен турис­там своими ландшафтами, культурным наследием. Иностранцы предпочитают посещать Астану, Алматы, Шымкент, также туркестанский и атырауский регионы. Трендовым становится природный туризм, развивается экотуризм, отдыхающие хотят гулять в национальных парках, участвовать в походах, – отмечает представитель АО «НК «Kazakh Tourism» Алишер Турсын.

#дети #туризм #внутренний туризм #Kids go Free #итоги года

Популярное

Все
Под прикрытием народа
Опять метель
Вначале было слово
Алатау станет мегаполисом
Историческая ответственность перед страной
Благотворительность и осознанное родительство
С миссией добра
Три условия успеха
Одна школа – тысяча задач
Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
К почве нельзя относиться как к грязи!
Признан виновным
Зеленый коридор для инвестиций
Все в суд!
Тяга к сельской жизни
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Атом: не только мирный, но и безопасный
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Попасть в молоко
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Все в суд!
Признан виновным
Большие надежды на молодежь
С новосельем!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]