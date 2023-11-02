«Клондайк» на госзакупках

Общество
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Асет Копеев

Антикоррупционная служба Алматинской области пресекла очередную попытку нецелесообразного использования бюджетных средств.

По информации Антикора, областное управление цифровых технологий объявило конкурс на приобретение компьютерной техники на общую сумму 20 млн тенге. Чиновники планировали купить 32 компьютера, три ноутбука, а также четыре моноблока.

Как выявили проверяющие, средняя стоимость планируемых к закупке товаров значительно (от 60 до 100%) превысила их рыночную цену. После вмешательства борцов с коррупцией сделку отменили, а конкурс будут проводить повторно.

К слову, заявка госоргана была подана через систему «Единый портал госзакупок», которая в последнее время находится под пристальным контролем Антикора. С начала текущего года в ходе мониторинга данного сайта удалось предотвратить необос­нованные закупки госучреждений на сумму свыше одного миллиарда тенге.

К примеру, ДЧС области планировал потратить 50 млн тенге на специализированную видео-конференц-связь, тогда как среднерыночная цена такой системы составляет всего 4 млн тенге.

#госзакупки #бюджет #Антикор

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