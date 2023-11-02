«Клондайк» на госзакупках

По информации Антикора, областное управление цифровых технологий объявило конкурс на приобретение компьютерной техники на общую сумму 20 млн тенге. Чиновники планировали купить 32 компьютера, три ноутбука, а также четыре моноблока.

Как выявили проверяющие, средняя стоимость планируемых к закупке товаров значительно (от 60 до 100%) превысила их рыночную цену. После вмешательства борцов с коррупцией сделку отменили, а конкурс будут проводить повторно.

К слову, заявка госоргана была подана через систему «Единый портал госзакупок», которая в последнее время находится под пристальным контролем Антикора. С начала текущего года в ходе мониторинга данного сайта удалось предотвратить необос­нованные закупки госучреждений на сумму свыше одного миллиарда тенге.

К примеру, ДЧС области планировал потратить 50 млн тенге на специализированную видео-конференц-связь, тогда как среднерыночная цена такой системы составляет всего 4 млн тенге.