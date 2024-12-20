Когда постучалось в двери новое время

Как рассказывают историки, Халел Досмухамедов еще в те годы указывал путь развития казахского народа: убеждал, что можно жить самостоятельно и ни в чем не уступать другим странам.

– Халел Досмухамедов много думал о судьбе своего народа, видел причины его несчастий, искал пути решения проблем и мечтал о светлом будущем. Уже в те годы он создал новую систему национальной школы, им написаны и опубликованы учебники «Табиғаттану», «Жануарлар», «Сингармонизм в казахском языке». В своих книгах он разрабатывал научную терминологию на родном языке. И сегодня, в условиях глобализации, мы понимаем и осознаем, что инициативы и идеи алашской интеллигенции во главе с Халелом Досмухамедовым были верны, – говорит руководитель областного управления внутренней политики Гульнур Суйеуова.

В прошлом году в регионе широко отмечали 140-летие со дня рождения Халела Досмухамедова. В ходе юбилейных мероприятий были высказаны предложения по увековечению его наследия. Так, советник ректора Атырауского университета им. Х. Досмухамедова доктор педагогических наук Асхат Имангалиев считает, что труды выдающегося ученого должны стать основой для разработки национальной идеи страны. Ученый предлагает построить на территории гуманитарного вуза Центр им. Халела Досмухамедова.

Также было предложено к 150-летию ученого организовать празднование юбилейной даты в штаб-квартире ЮНЕСКО, как это сделали в память об Ахмете Байтурсынулы – казахском просветителе, ученом и одном из основателей партии «Алаш».

Из аула в столицу империи

Седьмой ребенок в многодетной семье, Халел рос любознательным. Обучившись грамоте у аульного муллы, он продолжает учебу в местной русско-казахской школе. А уже в одиннадцать лет, в 1894 году, его, за один год освоив­шего русский язык, определяют в подготовительный класс Уральского войскового реального училища. В 1903 году, окончив его с золотой медалью, Халел едет пос­тупать в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. Таким образом, 20-летний юноша из казахских степей с горящим взором и преисполненный жаж­дой знаний оказывается в столице империи.

Петербург поразил Халела. Европейская архитектура, роскошные здания, богатейшие библиотеки, умнейшие преподаватели ослепили воображение юноши. Он начал понимать, какая пропасть лежит между отсталыми окраинами державы и ее метрополией. Безгранично любящий свою Родину, он решил, что всю свою жизнь посвятит служению родному народу. А что для этого нужно? «Хорошо учиться, вобрать в себя все лучшее, что узнал на пути к вершинам науки, а потом принес­ти все в родные степи, рассказать, объяснить, разбудить, встряхнуть, повести, показать истинный путь развития. Хорошо было в степи: бескрайние просторы, спокойная патриархальная жизнь, будни, наполненные повседневными заботами о выживании. Вечерний алтыбақан, бәйге и кокпар, состязания айтыскеров, сказания жырау – все это было замечательно и приятно. Но в ворота стучались новые времена, век техники и других, непривычных степнякам знаний уже наступил и безжалостно ломал устои мира. А казахи лишь по рассказам редких, побывавших в других краях соплеменников, слышали о чудесах техники, не зная, чему верить, а что считать сказкой. А самое главное, никто из власть предержащих не стремился образовывать народ», – писал в своих дневниках Халел Досмухамедов.

Приезжая из Петербурга на каникулы, Халел не сидел дома, объезжал аулы, рассказывал землякам об увиденном в дальних краях, призывал учиться, смот­реть в будущее и творить его своими руками. Но не всем понравилась такая просветительская деятельность столичного студента. Халел Досмухамедов позже вспоминал: «В 1906 году я объезжал аулы, говорил с людьми, но невольно обратил на себя внимание полиции. В результате мне запретили заниматься политической деятельностью». Незадолго до этого передовые умы степи создали национально-политическое общество в Уральске, в составе которого вместе с Ахметом Байтурсынулы, Жаншой Сейдалиным, Миржакыпом Дулатулы был и Халел Досмухамедов. Руководителем общества избрали Бакытжана Каратаева.

Писатель, кандидат исторических наук Бейбит Койшыбаев говорит, что, несмотря на молодость, Халел, еще будучи студентом, проявил себя как активный поборник национальной независимости, что и повлияло на его вовлечение в политическую борьбу старшими товарищами. Он обладал достаточным авторитетом, чтобы оказаться на одном уровне с такими глыбами, как Байтурсынулы и Дулатулы.

Тогда Халела едва не исключили из академии из-за «политической неблагонадежности», и он ненадолго уходит в тень. А в 1909 году он с золотой медалью оканчивает учебу в Петербурге, ему присваивают звание «Лучший врач» и направляют на воинскую службу в звании младшего военврача. Сначала он служит в Пермской губернии, затем его переводят во второй Уральский казахско-русский стрелковый батальон. Но его тяготит такая ситуация. Он рвется в родные края. Ему, как никому другому, известна ситуация в степи, где на многие километры не найти ни одного медицинского работника. А казахи умирают от разных эпидемий, не получая никакой квалифицированной помощи. Тогда он подает прошение об освобождении от военной службы и все свое время посвящает медицине. Он стал работать в Темирском уезде Уральской области участковым врачом. Кроме основной деятельности, Халел Досмухамедов неоднократно выпускал статьи об инфекционных заболеваниях. Материалы публиковал на казахском и русском языках, старался доступным языком дать описание каждой болезни и расписывал способы лечения, давал рекомендации по профилактическим мерам. Его статьи активно публиковали газеты «Казах», «Урал» и «Факир».

На пути к суверенитету

В то же время Халел Досмухамедов не прерывал связей со своими соратниками, ратовавшими за независимость народа, состоял с ними в переписке. Февраль 1917 года они встретили с большими надеждами. Интеллигенция степи приветствовала буржуазную революцию, ибо поняла, что история преподнесла казахам реальный шанс обрести утерянную свободу и возродить государственность. Оставаясь в составе России, они хотели соз­дать политическую автономию, а затем шаг за шагом идти к обретению суверенитета. Лучшие люди степи того времени сумели консолидироваться в короткие сроки и 21–28 июля в Оренбурге провели первый Всеказахский съезд. Председательствовал на нем Халел Досмухамедов. Тогда и была учреждена казахская политическая партия «Алаш», обсуж­дались формы государственного управления, автономия казахских областей, земельный вопрос, избраны депутаты во Всероссийское учредительное собрание. Началась кропотливая работа по обустройству нового политического образования. Халел и Жаханша Досмухамедовы (однофамильцы) возглавили западное отделение правительства Алашорды.

На родине Халела в местечке Корганша в 1918 году был основан штаб отделения. Здание, пос­троенное по личным чертежам Халела Досмухамедова, в народе так и прозвали – Ставка Халела. Многим кажется, что Алашорда в силу недолгого существования ничего толком не сделала. Но это не так. Во-первых, здесь им удалось создать армию из местных жителей, умно лавируя между различными силами, втянутыми в гражданскую войну, руководители западного крыла сумели сберечь народ от погромов белых и красных, казаков и банд, бесчинствовавших в крае. Где-то приходилось решать вопросы с помощью дипломатии, по необходимости применяли силу, ведь дипломатия только тогда наиболее успешна, когда за ней стоит реальная сила. Они даже банк основали. 1921–1922 годы Халел провел в Москве. Часто встречался с главой молодого Советского государства Лениным и комиссаром по делам национальностей нового правительства Сталиным. Обсуждались вопросы полномочий автономии, обретения политических атрибутов, финансовая поддержка края. Главной темой всех встреч являлось определение границ.

Сегодня все знают, что с докладом перед депутатами и членами Всероссийского правительства выступил другой молодой пат­риот Казахстана – Алимхан Ермеков. Но в подготовке доклада принимали участие все алашевцы. Одним из самых активных авторов доклада Ермекова был Халел Досмухамедов. Как и все другие его товарищи по борьбе за независимость, Халел Досмухамедов был универсалом. Кроме казахского и русского, знал латынь, немецкий, французский, турецкий языки. Занимался переводами научных терминов, написал несколько учебников на казахском языке по зоологии и биологии. Современники приз­навались, что не знают, когда он вообще отдыхает. Естественно, такая активность не могла нравиться центральной власти. Его арестовывали несколько раз. Первый арест закончился ссылкой в Саратов, второй – в Воронеж. В конце концов его объявили японским шпионом. 26 июля 1938 года Халел Досмухамедов был вновь арестован. 24 апреля (в свой день рождения) 1939 года в Алма-Ате он был приговорен военным трибуналом к расстрелу, но осужденный умер в тюремной больнице Алма-Аты. Решением Верховного суда КазССР 22 января 1958 года Халел Досмухамедов был реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления.

Ставка Халела

Долгие годы в Атырауской облас­ти искали Ставку Халела. В 2018 году вблизи села Миялы Кызылкогинского района она была обнаружена исследователями. Здесь, по данным историков, ученый жил, занимался врачеванием, вел исследовательскую работу. На сегодня этот факт является наиболее важным событием в краеведении региона, самым большим успехом в работе управления культуры, архивов и документации и Атырауского областного историко-краеведчес­кого музея. Его специалисты не один год заняты поиском мест, связанных с именем Халела.

Ставка представляет собой небольшой дом, а вернее фундамент развалившегося строения, основательно засыпанный пес­ком. Под ним работники музея обнаружили интересные экспонаты, которые сейчас проходят про­цедуру регистрации, а после будут представлены широкой публике. Место Ставки искали много лет, так как никто толком не знал, где именно находится дом Халела Досмухамедова. Пришлось проделать кропотливую работу, собирая по крупицам повествования старожилов о месте жительства Халела в селе Миялы.

О Халеле Досмухамедове, его роли в истории казахского народа сказано и написано немало. Но масштаб его личности таков, что его наследие требует еще долгого и кропотливого изучения.