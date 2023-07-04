Количество плановых проверок бизнеса сократится вдвое с 2024 года

Меры по дальнейшему улучшению бизнес-климата в Казахстане рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что по итогам прошлого года количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в республике выросло на 23,4% до порядка 2 млн предприятий. Общая численность занятых в этом секторе увеличилась более чем на 18% до 4,1 млн человек. В целом на сегодня около 40% всех занятых в экономике людей работают именно в МСП. Объем выпуска продукции субъектами МСП также вырос на 28% и составил свыше 59 трлн тенге.

В целях дальнейшего улучшения бизнес-климата проводится работа по внедрению новой регуляторной политики в отношении предпринимателей, в частности, отмене излишних и устаревших требований. Кроме того, ведется автоматизация систем управления рисками во всех сферах госконтроля и надзора. Это позволит назначать проверки бизнеса без человеческого участия уже с 1 января 2024 года. Ожидается, что в результате количество плановых проверок сократится в 2 раза.

Министр добавил, что в 2022 году в рамках поддержки МСП было просубсидировано и прогарантировано 46 тысяч проектов. В текущем году на эти цели выделено уже более 266 млрд тенге бюджетных средств, что почти на 100 млрд больше, чем в прошлом году.

О проводимой работе также рассказали заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Нахипбеков, аким Алматинской области Марат Султангазиев, аким Павлодарской области Асаин Байханов и первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов.

Как отметил Алихан Смаилов, развитие предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-экономического развития страны. Так, доля малого и среднего бизнеса в экономике к 2030 году должна превысить 40%. Для этого были реализованы системные меры по поддержке отечественного предпринимательства, Правительством совместно с НПП «Атамекен» совершенствуется законодательная база в данной сфере.

Наряду с этим в настоящий момент разрабатывается новый Налоговый кодекс, который существенно упростит налоговое администрирование с полной оцифровкой всех его процессов. Также с прошлого года реализуются меры по улучшению регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа». Параллельно проводится необходимая работа по автоматизации систем государственного контроля.

Премьер-министр добавил, что в рамках программных документов бизнесу оказываются меры финансовой и другой поддержки. Только за 5 месяцев текущего года просубсидировано свыше 6 тысяч проектов на общую сумму кредитов порядка 440 млрд тенге. Кроме того, уже прогарантировано свыше 4 тысяч проектов еще на 144 млрд тенге.

«В результате принимаемых мер доля малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам прошлого года выросла более чем на 3 процентных пункта и составила 36,5%. И эту динамику надо сохранить», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что за последние 2 года 4 области демонстрируют слабую динамику роста количества занятых в малом и среднем бизнесе. Это Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. При этом их потенциал позволяет развивать малый и средний бизнес, увеличивать численность занятых в нем людей.

По его словам, в ряде регионов также отмечается высокий уровень теневой экономики. Это Алматинская, Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области, города Астана и Алматы.

«Выход из «тени» во многом зависит от доступности, удобства и комфорта ведения законного бизнеса. Нужно активизировать меры по сокращению теневой экономики. Имеется соответствующий комплексный план, который должен быть четко исполнен. Только тогда мы сможем увидеть реальные результаты проведенной работы в данном направлении», – сказал премьер-министр.

Как отметил Алихан Смаилов, сегодня республика сталкивается с непростой ситуацией в мировой экономике, которая влияет и на внутренний рынок. Однако это открывает для Казахстана и новые возможности.

Так, сегодня бизнес в основном сконцентрирован в крупных городах, поэтому необходимо улучшать и расширять его возможности в моногородах и небольших населенных пунктах.

«Для этого предоставляется поддержка в рамках проектов «Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі», развития моно- и малых городов, «Экономика простых вещей» и Дорожной карты бизнеса – 2025. Госорганам совместно с НПП «Атамекен» и регионами необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах», – указал глава Правительства.

Кроме того, требуется расширять потенциал несырьевых отраслей, в том числе в обрабатывающей промышленности. Это касается модернизации основных фондов и внедрения новых технологий.

Наряду с этим нужно ускорить работу по отмене излишних регуляторных требований, а также по автоматизации системы государственного контроля бизнеса.

«К концу года мы должны увидеть результат по каждой отрасли», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Он добавил, что, по данным проведенного анализа, жалобы и обращения бизнеса в основном относятся к сферам земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства, обеспечения инфраструктурой.

«Госорганам совместно с регионами нужно качественно и своевременно рассматривать все поступающие обращения от бизнеса», – отметил премьер-министр.

В заключение он обозначил необходимость качественной подготовки квалифицированных специалистов, особенно для высокотехнологичных отраслей, а также принятия мер по адаптации системы подготовки и обучения кадров к современным требованиям.