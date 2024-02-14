Количество платных парковочных мест увеличат в Астане
164
Соответствующее постановление размещено на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 февраля, передает Kazpravda.kz
В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ предусматривает увеличение количества парковочных мест, на территории которых будет организована коммунальная платная парковка в Астане
Вследствие принятия проекта постановления возникает дальнейшая необходимость внесения изменений в договор ГЧП в части приведения земельных участков в соответствие с проектом постановления.
– За счет увеличения количества парковочных зон, будет увеличена доля дохода госпартнера, соответственно местного бюджета, финансовые затраты со стороны Государственного партнера не требуются, – отметили разработчики.