Количество платных парковочных мест увеличат в Астане

Соответствующее постановление размещено на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 28 февраля, передает Kazpravda.kz

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ предусматривает увеличение количества парковочных мест, на территории которых будет организована коммунальная платная парковка в Астане

Вследствие принятия проекта постановления возникает дальнейшая необходимость внесения изменений в договор ГЧП в части приведения земельных участков в соответствие с проектом постановления.