Контроль за эксплуатацией газового оборудования усилят в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Меры по обеспечению пожарной безопасности в отопительный период рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, в целях повышения уровня защиты населения и снижения ущерба от пожаров проводится комплексная работа по нескольким направлениям.

Так, принимаются меры по сокращению времени оказания помощи гражданам путем автоматизации рабочих мест дежурно-диспетчерских служб. В частности, собраны данные о местах проживания 95 тысяч лиц с ограниченными возможностями, что позволяет в автоматическом режиме доводить до спасателей информацию о присутствии маломобильных граждан на пожаре.

Параллельно с этим реализуется комплекс мероприятий по повышению культуры безопасности населения. Это подразумевает проведение масштабных агитационно-разъяснительных акций и рейдов. Например, в прошлом году в ходе акции «Жатақхана» рейдовыми мероприятиями было охвачено около 1,5 тысячи общежитий. Эффективность данной работы подтверждает снижение на 36% количества пожаров и в 2,5 раза – пострадавших людей в этой категории зданий.

На сегодня профилактикой охвачено более 300 тысяч домов, проинструктировано порядка 800 тысяч граждан, выявлено почти 100 тысяч нарушений. Как и в предыдущие годы, основной акцент делается на жилье социально уязвимых слоев населения и многодетных семей.

Результативной практикой является также установка датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения. В преддверии отопительного периода установлено порядка 8 тысяч новых устройств, а всего с 2016 года – около 193 тысяч.

Премьер-министр указал, что в сентябре в Алматинской области произошло 4 случая взрыва газа, из-за чего погибли 3 человека и 12 пострадали, в области Абай в текущем году количество пожаров в жилом секторе увеличилось в 2 раза, а в Восточно-Казахстанской области регистрируется наибольшее число погибших при пожарах. С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы регионов Марат Султангазиев, Нурлан Уранхаев и Ермек Кошербаев.

По словам Алихана Смаилова, отопительный период только начался, но уже имеются факты гибели людей при пожарах.

«С начала года количество возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а погибших – на 10%. Зафиксирован рост пожаров в области Абай, Алматинской и Жамбылской областях, области Улытау», – сказал он.

Наряду с этим участились взрывы газовых баллонов. В текущем году произошло 72 таких случая, где пострадали 119 человек и 17 погибли. Среди основных причин – нарушения требований безопасной эксплуатации и хранения баллонов.

Премьер-министр напомнил, что в настоящее время контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования возложен на акиматы. В частности, в регионах созданы газотехнические инспекции.

«Однако соответствующая работа ими до сих пор не организована. Не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования. В этой связи акиматам регионов нужно провести работу по расширению полномочий газотехнических инспекций и их обеспечению. МЧС следует принять меры по повышению уровня подготовки данных специалистов на базе Академии гражданской защиты», – отметил Алихан Смаилов. 

Глава правительства также указал, что в республике не регламентирован порядок изъятия и утилизации бытовых газовых баллонов. Кроме того, до настоящего времени не решен вопрос создания их собственного производства. Министерствам промышленности и энергетики поручено принять соответствующие меры в данных направлениях.

По словам премьер-министра, анализ пожаров в жилом секторе показывает, что большинство происшествий приходится на частные жилые дома и хозяйственные постройки. При этом в основном погибают представители старшего поколения и дети.

В этой связи Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу по установке датчиков угарного газа и проведению обходов частного жилого сектора, а также усилить взаимодействие с населением по вопросам пожарной безопасности. 

В заключение он добавил, что в отопительный период следует взять на контроль работу социальных объектов, которые не имеют центрального отопления, и завершить работу по выносу котлов, смонтированных внутри общественных зданий и многоквартирных жилых домов.

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