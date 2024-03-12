Красиво шить не запретишь

Но не просто открыл, а сам стал продумывать фасоны, кроит и строчит на машинке. Вначале, как признается Ерлан, цель была одна и простая – зарабатывать. Сейчас целеполагание другое – творить!

А началось все в 2016 году с простой идеи – делать принты на футболки с казахстанской символикой.

– Когда мы только об этом задумались, футболки с интерес­ными принтами и так были в дефиците, а уж с чем-то казах­станским – так вообще беда. Мой хороший друг, который и стал инвестором, сразу тогда сказал, что нет смысла наносить принты на готовые футболки – кому-то платить за изделие, нач­ни сам шить! Мы купили пять швейных машинок и прин­тер прямой печати. С этого и начался наш долгий путь в мир швейного производства, – рассказывает Ерлан и одновременно кроит очередную футболку.

К слову, Ерлан – активный пользователь социальных сетей. На своей странице он делится с подписчиками своими буднями, рассказывает об очередных успехах и трудностях, дает советы по развитию бизнеса, показывает дизайн будущих вещей, делает фото своих изделий, отличающихся большим вкусом, аутентичностью и оригинальностью, из-за чего сшитые в цеху вещи особенно востребованы у иностранцев. В обеденное время он с таким же воодушевлением, с которым шьет, готовит еду на кухне своего небольшого швейного царства. Оказывается, питание для сотрудников цеха бесплатное. Такой вот небольшой, но очень социально ответственный бизнес.

– Сам люблю поесть, наверное, поэтому и готовлю, – смеется Ерлан. – Хотя все проще – у меня небольшой коллектив, нанимать для готовки повара на данном этапе нашего развития бессмыс­ленно. В будущем – конечно, а пока готовкой занимаюсь сам. Я считаю, что совместный обед объединяет коллектив, за обедом можно расслабиться, высказать мне, как руководителю, то, что в обычной рабочей обстановке девочки не скажут, где-то постесняются. А за обедом границы субординации немного смываются. Я чувствую свою ответственность за работников, переживаю за их благополучие. Наверное, это мною движет, не позволяет мне сидеть сиднем. Я прекрасно понимаю, что если не найду новый контракт, не увеличу продажи, то не смогу выплатить зарплату. А у них семьи, дети, кто-то живет в арендованной квартире, есть сотрудники, которые сюда релоцировались по известным причинам.

Спрашиваю его, почему пошел сложным путем производства, а не «купи-продай», что его мотивировало.

– Вариант с «купи-продай» отпал сразу по одной простой причине – а что покупать и продавать? Все ниши в этом секторе заняты, плюс по сравнению с моим делом сумма вхождения гораздо выше, если, конечно, планируешь действительно большое дело. Это ведь не 90-е, это середина десятых, всех слабых игроков подкосил кризис 2008 года, а девальвация 2015 года так вообще многих оставила без штанов. На рынке остались сильные игроки, которые новых не хотят пускать. Вначале была самая простая мотивация – заработать, а через совсем короткий период времени, когда впервые увидел наши изделия на совершенно незнакомых мне людях, появилась другая мотивация – творить. Создавать что-то новое, видеть свою продукцию на людях, – делится Ерлан.

Он не скрывает, что вначале было непросто. Но он, офицер, выпускник Суворовского училища, отступать не привык. Первая и основная проблема, которая есть и сейчас, – нехватка оборотных средств. Пока наработали клиентуру, пока доказали, что казахстанскому производителю можно доверять, было наломано немало дров. Только вышли на рентабельность – случился ковид. Даже геополитика влияет на производство, ведь в Казахстане нет фурнитуры, тканей.

– Такие глобальные вещи отправляют малый бизнес в глубокий нокдаун. Потом, нельзя забывать, что когда ты стартуешь с пустыми карманами, у тебя нет права на ошибку, потому что любая ошибка приведет к банкротству. У тебя постоянно выбор: купить новую машинку или вложиться в рекламу. Нет возможности сделать и то, и другое сразу. Мотивирующие сказки про бизнес в гараже – не более чем сказки. У Билла Гейтса очень богатые родители с огромным влиянием, у Илона Маска тоже богатые родители, да в принципе у любого из этих популярных миллиардеров богатые родители и инвесторы с огромными связями. Просто почитайте их реальную историю успеха, а не красивые маркетинговые байки для инфоцыган, сразу увидите, где здесь предпринимательская жилка, а где все-таки большой стартовый капитал и огромные связи родителей, – считает мой собеседник.

Возможности цеха, а точнее, его мастеров, безграничны, здесь, в принципе, можно шить все. Но основное направление – трикотаж, мягкие, натуральные, комфортные ткани и удобные вещи – футболки, толстовки, спортивные костюмы, жилетки. Недавно в цехе установили новое оборудование – вышивальную машину, сублимационный принтер для печати на ткани. Последний аппарат позволяет полностью закрашивать полотно, что дает возможность изготавливать спортивную форму любого дизайна, как у профессиональных спортсменов. Также в цехе начинается производство шопперов и сумок для ноутбуков. При этом в дизайне этих изделий Ерлан как дизайнер в современные идеи успешно интегрирует национальные мотивы. Например, это изображение девушки в национальном костюме на современном самокате. И такие вещи пользуются огромным спросом, выяснилось, что данная ниша в стране свободная. Цех может производить сумки с полным брендированием по дизайну заказчика.

Еще одна проблема – сырье для пошива.

– С сырьем у нас беда, мы не только не производим хлопчатобумажную ткань, но даже и синтетику. Удивительно, у нас три НПЗ и ни одного нефтехимического производства. Ладно хлопок – нужно много воды, у нас в Казахстане недостаточно воды для выращивания хлопка. Но синтетика? Можно купить прядильные станки и производить синтетическую ткань, но опять же, где взять сырье? Покупать гранулы в Китае? Тогда цена ткани станет выше. Необходимо, чтобы у нас из отходов нефтяной промышленности производили эти гранулы. Но, увы, у нас нет завода. Вот такой вот замкнутый круг. Поэтому ткани и фурнитуру используем из Китая и Турции, бывает, используем узбекскую ткань, – говорит Ерлан.

Сегодня Ерлан поставил задачу масштабировать бизнес. Для этого он намерен разделить цех: один отдел будет заниматься только хлопчатобумажными тканями, другой цех – всем, что связано с синтетической тканью, – спортивная форма, сумки. Естественно, это потребует увеличения коллектива. Планируется полноценный запуск печатного цеха. Стоит и задача выхода на маркетплейсы, т. е. выход на изготовление массовой продукции. Ну и, конечно же, покупка нового оборудования, которое позволит увеличить скорость производства, а также расширить ассортимент.

Спрашиваю Ерлана, пытались ли выходить со своей продукцией на госзакупки. Такая идея была, говорит мой собеседник, но, по его мнению, сама система госзакупок, связанная с легкой промышленностью, довольно специфична. Начиная от требований к поставщику и его форме собственности и заканчивая самим отбором кандидата. Госучреждения выбирают поставщика по минимальной цене. А что это скрывает за собой? Естественно, и минимальную себестоимость готового изделия, а это уже влия­ет на качество сырья, заработную плату работнику, да и на само качество продукта. Пытаясь сделать дешевое изделие, будешь вынужден экономить на всем, а для его предприятия качество всегда стоит на первом месте.

– Поэтому я просто не войду в ту ценовую категорию, по которой выигрываются тендеры, и, соответственно, не участвую в государственных закупках, – сказал Ерлан.

Как человек, погруженный в сферу малого и среднего бизнеса, Ерлан знает все его подводные камни. Спрашиваю его, что изменить в стране, чтобы МСБ развивался лучше.

– Ну это довольно легкий и при этом сложный вопрос. Тут огромное множество факторов, которые не позволяют нормально развиваться МСБ. Это и дешевый тенге, который выгоден только экспортерам, а это недропользователи – ведь продают они товар за доллар, а зарплату платят в тенге. Всем остальным отраслям экономики трудно, мы ведь покупаем сырье, станки, машинки за доллары. И доступ к дешевым деньгам. Да, есть фонд «Даму», но решение принимают БВУ, а им невыгодно давать дешевые кредиты, сами понимаете, что выгоднее дать кредит под 7% или под все 30. Помещение – это отдельная история. Землю под строительство цеха в городе тяжело найти, а то, что есть, стоит космических денег. Строить за городом? У меня работники все живут в городе. Как они туда будут ездить? Аренда помещений тоже стоит космических денег, а это ведь тоже один из основных факторов ценообразования. Нехватка кадров. Вот приходят девочки из колледжей, а многие не знают даже, где у ткани лицевая сторона! Или дизайнеры. Спрашиваешь, в каких программах рисуешь? А они глазками только хлопают. «Корел», «Иллюстратор», «Фотошоп», «Графис» они видели только на картинках. Вот недавно был опубликован план Президента по развитию страны до 2029 года, там отметили, что образовательные учреждения только на 70% готовят молодых специалистов. Образование отстает от потребностей работодателей. В общем, можно продолжать до бесконечности. Просто кажется, что Правительство свои отчеты составляет только по донесениям крупного бизнеса, а МСБ как бы и не существует, – сказал Ерлан.

И продолжил кроить, шить, налаживать станки, разрабатывать дизайны, пришивать пуговицы и кормить вкусными обедами своих сотрудников…