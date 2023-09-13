Кто из педагогов получает солидную надбавку к зарплате

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Более 220 тысяч педагогов в Казахстане получают надбавки к зарплате до 50%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане свыше 350 тысяч педагогов, из них более 220 тысяч получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации.

«К примеру, педагог-мастер получает 50%, педагог-исследователь – 40%, педагог-эксперт – 35%, педагог-модератор – 30%. Всего по стране педагогов-модераторов 73 820, экспертов – 81 168, исследователей – 71 141, мастеров – 3 482», – поделились цифрами в Минпросвещения.

По поручению главы государства за 4 года зарплата педагогов повысилась на 100%, то есть в 2 раза. Также с сентября 2023 года заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения повысилась еще на 30%.

#Образование #зарплата #Минпросвещения #учителя #педагоги

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