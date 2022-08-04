Кто ж его снесет? Он же памятник!

Только один из трех памятников, появившихся на юге за последние 5 лет, установлен по согласованию с уполномоченными органами.

Если уж быть совсем точным, то с 2016 по 2021 год на территории области установили 52 памятника. Они появились вдоль дорог, в населенных пунктах, на территориях учебных заведений и учреждений. При этом только 17 бюстов, монументальных композиций и памятников перед установкой, как того требует законодательство, согласованы с государственной комиссией и профильным министерством.

Как результат, увековеченными в бронзе и граните зачастую оказались люди, как говорил сатирик, широко известные в узких кругах. Их заслуги перед страной и обществом никем и ничем не подтверждены, кроме желания и возможностей родственников и близких видеть их на коне. К слову, именно лошадь с увековеченным всадником чаще всего служит основой для такого рода композиций монументального искусства.

Есть у членов комиссии по охране памятников истории и культуры при акиме области вопросы и к художественной ценности, и эстетическому восприятию подобных «творений». На заседание комиссии вынесли обсуждение вопроса о памятниках, которые наводнили область. Исполняющая обязанности директора Центра охраны, рес­таврации и использования историко-культурного наследия Туркестанской области Гульнур Байсалиева обратила внимание аудитории на неправомочную практику увековечивать людей, принимая подобные решения келейно, без представления соответствующих документов на рассмотрение соответствующей комиссии и утверждение уполномоченными органами.

Представители администрации облас­ти, управления культуры, ученые и специалисты однозначно высказались за использование в качестве алгоритма при принятии решения об установке объектов монументального искусства приказа министра культуры РК «Об утверждении принципов установки монументальных художественных сооружений».

На заседании комиссии прозвучали многочисленные факты нарушений, в частности, со стороны руководства учебных заведений, которые в итоге привели к появлению на территории десятков школ бюстов неизвестным героям и личностям, в том числе их выпускникам, окончившим школу пару десятилетий назад.

Есть в области также факты установки монументов в честь выдающихся личностей, которые тоже появились без рассмотрения и утверждения эскизов, обсуждения на художественном совете. Как следствие, они не вызывают ничего, кроме недоумения у тех, кто на них смотрит.