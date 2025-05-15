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Два человека погибли в результате лесных пожаров в провинции Манитоба на юге Канады. Об этом сообщила королевская конная полиция страны (RCMP). Отмечается, что тела будут отправлены на вскрытие, правоохранители продолжают расследование происшествия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Конная полиция города Лак-дю-Боннет (на юге Манитобы) обнаружила два тела, предположительно, взрослого мужчины и взрослой женщины... RCMP 13 мая была проинформирована, что эти люди оказались в ловушке из-за пожара, однако из-за экстремальных условий сотрудники служб экстренного реагирования не могли добраться до их местоположения вплоть до следующего дня», - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале RCMP.

Американский штат Миннесота и южная часть провинций Манитоба и Онтарио охвачены лесными пожарами - причиной катаклизма, предположительно, стали аномальная жара и повышенная засушливость. Власти Миннесоты привлекли к борьбе с пожарами местную Национальную гвардию, руководство Манитобы и Онтарио проводит принудительную эвакуацию в ряде населенных пунктов.

В начале мая сообщалось о лесных пожарах в Израиле. Тогда власти страны запросили помощь в тушении масштабного пожара у европейских стран.