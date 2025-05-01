Израиль запросил помощь в тушении масштабного пожара у европейских стран
Пожар вспыхнул возле поселения Месилат Цион в Иерусалимских горах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Правительство Израиля обратилось за помощью в тушении лесного пожара под Иерусалимом к Италии, Хорватии, Болгарии, Греции и Кипру. Об этом 30 апреля сообщил 12-й канал израильского телевидения.
«Израиль обратился к международной помощи: Греция, Кипр, Болгария, Хорватия и Италия направят пожарные самолеты», — следует из публикации.
Ранее агентство Israel News заявило, что масштабный пожар вспыхнул возле поселения Месилат Цион в Иерусалимских горах. Впоследствии он распространился на другие территории: Канадский парк, Неве Шалом, Мицпе Харель, шоссе №3. Служба пожарной охраны была переведена на особый режим «Огневой удар». Его объявляют в случае угрозы потери контроля над ситуацией.
В тушении пожара уже задействованы 120 бригад. Кроме того, жители нескольких населенных пунктов эвакуированы.
Уточняется, что на данный момент 12 человек пострадали в результате пожара, в том числе дети.
Ранее, мощная песчаная буря обрушилась на Египет.