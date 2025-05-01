Израиль запросил помощь в тушении масштабного пожара у европейских стран

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Пожар вспыхнул возле поселения Месилат Цион в Иерусалимских горах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Правительство Израиля обратилось за помощью в тушении лесного пожара под Иерусалимом к Италии, Хорватии, Болгарии, Греции и Кипру. Об этом 30 апреля сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Израиль обратился к международной помощи: Греция, Кипр, Болгария, Хорватия и Италия направят пожарные самолеты», — следует из публикации.

Ранее агентство Israel News заявило, что масштабный пожар вспыхнул возле поселения Месилат Цион в Иерусалимских горах. Впоследствии он распространился на другие территории: Канадский парк, Неве Шалом, Мицпе Харель, шоссе №3. Служба пожарной охраны была переведена на особый режим «Огневой удар». Его объявляют в случае угрозы потери контроля над ситуацией.

В тушении пожара уже задействованы 120 бригад. Кроме того, жители нескольких населенных пунктов эвакуированы.

Уточняется, что на данный момент 12 человек пострадали в результате пожара, в том числе дети.

Ранее, мощная песчаная буря обрушилась на Египет.