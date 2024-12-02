Летучая мышь залетела в квартиру жителей Астаны

Фото: пресс-служба МЧС РК

Сегодня в районе Сарайшык в квартиру на восьмом этаже жилого дома залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход.

Прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки спасатели осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.

«Если в Ваш дом залетела летучая мышь, то следует избегать прямого контакта с ней и увести детей и домашних питомцев в другое помещение», – предупредили в МЧС.

Напомним, ранее млекопитающие отряда рукокрылых обнаружили на шестом этаже городского микрорайона Таугуль в Караганде.