Летучая мышь залетела в квартиру жителей Караганды
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Ее обнаружили на шестом этаже городского микрорайона Таугуль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
По данным министерства, ночью в квартиру на 6-м этаже жилого дома залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход.
Прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки спасатели осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.
«Если в Ваш дом залетела летучая мышь, избегайте прямого контакта с ней, уведите детей и домашних питомцев в другое помещение. Затем аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю», – предупредили в МЧС.