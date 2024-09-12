Летучая мышь залетела в квартиру жителей Караганды

Ее обнаружили на шестом этаже городского микрорайона Таугуль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

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По данным министерства, ночью в квартиру на 6-м этаже жилого дома залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход.

Прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки спасатели осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.