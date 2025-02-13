Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость

Налоги,Экономика,Правительство
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По их мнению, повышение ставки НДС может негативно отразиться на малом бизнесе

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов встретились с бизнес-сообщество в городе Актау. В ходе встречи, в которой приняли участие около 200 предпринимателей, был обсужден новый Налоговый кодекс и его влияние на бизнес, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В своем выступлении вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков отметил, что для недопущения роста цен на продукты питания, социально-значимые товары правительство рассматривает возможность полного освобождения микро и малого бизнеса от уплаты НДС.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов РК Жанибек Нуржанов подчеркнул, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников пополнения бюджета. Но поскольку реформа в сфере налогообложения затрагивает интересы не только предпринимателей, но и в целом всего населения, обсуждения проводятся открыто с участием бизнес-экспертов.

«В связи с поручением главы государства во всех регионах проходят встречи с представителями бизнеса. Ваши конкретные предложения будут тщательно проанализированы и в дальнейшем представлены в Парламент», — сказал Жанибек Нуржанов.

Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость, который активно обсуждается в обществе.

«Повышение ставки НДС может отразиться на малом бизнесе. Предлагаем дифференцированное налогообложение крупных секторов экономики с высокими доходами и без уплаты НДС», — сказал председатель Регионального совета Жалгас Мырзагалиев.

Он также отметил, что игорный бизнес – это отрасль с особенно высокими доходами. Справедливым шагом будет введение налога и на этот вид бизнеса. Это может принести значительные доходы в бюджет.

«Очень верно, что представители правительства приезжают в регион и разъясняют новый Налоговый кодекс. Мы тоже высказали свое предложение. Здесь была дискуссионная площадка, где предприниматели и правительство высказали свои позиции. Важно, чтобы было учтено мнение предпринимателей. Рост НДС должен увеличить налоговые поступления в бюджет. Однако, если потребление снизится и часть бизнеса уйдет в тень, эффект может быть слабее ожидаемого», — отметил директор ТОО «TaxServiceKz» Жасулан Серик.

В ходе совещания предприниматели задали волнующие их вопросы, отметив, что при каждом изменении налоговой политики должно учитываться мнение представителей бизнеса. В заключение вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Жанибек Нуржанов пообещали учесть все высказанные предложения.

#Правительство #мнение #бизнес #предприниматели #НДС

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