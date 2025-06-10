Новые методы профилактики ЧС внедряются в регионах Казахстана

Общество
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В различных регионах Казахстана активно внедряются современные методы информирования населения о мерах безопасности, направленные на повышение уровня защищённости граждан и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

Фото: МЧС

Так, в области Абай департамент по чрезвычайным ситуациям в сотрудничестве с домофонной компанией внедрил инновационный формат профилактической работы — трансляцию предупреждающих аудио- и видеосообщений через домофонные системы в многоквартирных домах. Такой подход позволяет оперативно охватывать широкую аудиторию и своевременно доводить до населения информацию по вопросам безопасности.

В Восточно-Казахстанской области особое внимание уделено безопасности детей. В целях профилактики детского травматизма департамент по ЧС подписал меморандум о сотрудничестве с крупной строительной компанией. Согласно соглашению, на окнах многоэтажных домов, возводимых застройщиком, предусматривается обязательная установка оконных блокираторов и ограничителей. Это позволит значительно снизить риски выпадения детей из окон и обеспечить безопасные условия проживания для семей с детьми. Спасатели считают, что такое партнёрство станет важным шагом и образцом для аналогичных предприятий и позволит повысить культуру безопасности.

В Шымкенте внедрён новый способ предупреждения граждан о рисках при купании. Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС совместно с городским департаментом по ЧС протестировали инновационный тип предупреждающего знака для размещения у водоёмов. Новое решение отличается низкой стоимостью, устойчивостью к демонтажу и простотой установки на любых поверхностях. Такая инициатива уже получила распространение и в других регионах страны, помогая повысить уровень безопасности в купальный сезон.

 Комплексный подход к информированию и профилактике становится залогом снижения числа чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев. Использование современных технологий и партнёрство с бизнесом подтверждают эффективность новых форматов безопасности.

#МЧС #профилактика

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