МЧС Казахстана провело уникальное учение по тушению пожара в высотном здании с применением авиации

Общество
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Сегодня в Астане под руководством министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова состоялись пожарно-тактические учения по тушению пожара в многоэтажном жилом комплексе с использованием вертолетов и наземных сил, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Согласно сценарию, пожар начался на 10-м этаже 22-этажного жилого дома в результате короткого замыкания, быстро распространившись вверх.

Для тушения условного пожара были задействованы порядка 80 спасателей и около 20 единиц техники ДЧС.

Особое внимание в учениях было уделено организации спасательных операций и координации действий в условиях ограниченного времени. Все операции, включая тушение пожара и эвакуацию граждан, контролировались через новый командный центр МЧС РК в режиме онлайн.

#учения #МЧС #пожар

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