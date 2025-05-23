МЧС напоминает о мерах безопасности перед началом купального сезона

Общество,Водное хозяйство
108
Дана Аменова
корреспондент

1 июня в стране начинается купальный сезон

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов, МЧС

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция на тему «Меры безопасности в купальный сезон». Спикером выступил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов, сообщает Kazpravda.kz

1 июня в Казахстане начинается купальный сезон. В стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Идет работа по созданию еще 84 разрешённых мест для купания. Вся информация доступна в приложении «2ГИС».

В целях обеспечения безопасности на водоемах МЧС совместно с центральными государственными органами и акиматами организована и реализуется комплексная подготовительная и профилактическая работа.

«В результате проведенного комплекса профилактических работ в период с 2021 по 2024 годы количество утопающих уменьшилось на 51%. В прошлый купальный сезон спасателями МЧС при проведении патрулирований спасено 258 человек, из них 66 дети», – отметил Акылбек Ахметжанов.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, за последние 4 года на водоемах страны утонуло 843 человека, из них 260 детей.

С начала года 11 562 детей обучены навыкам плавания, работа продолжается.

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий распространено порядка 191 тыс. наглядной обучающей продукции (листовки, памятки, брошюры), установлен 181 знак безопасности на водоемах.

Акиматами готовятся безопасные детские пляжи, на которых спасателями будет проведена работа по обучению детей плаванию в купальный период.

МЧС совместно с министерствами внутренних дел и транспорта в целях снижения риска гибели людей на водоемах в целях пресечения нарушений гражданами требований правил безопасности на воде проведено более 20 тысяч рейдов и патрулирований, по пресечению нарушений гражданами требований Правил безопасности на воде.

Выявленные 761 правонарушители привлечены к ответственности по статьям 364 («Нарушение правил общего водопользования»), 151 нарушитель - по статье 412 («Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах») и 440 - («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях.

Спасательными подразделениями МЧС контролируются наиболее активно использующиеся 70 участков крупных акваторий, где несут службу профессиональные спасатели. Кроме того, в этом году акиматами и владельцами мест отдыха на набережной подготовлено более 100 общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах МЧС.

Также в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.

#безопасность #МЧС #купание #сезон

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Комедия со слезами на глазах
Шквал стрел и дыхание гор
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Казахский учить, как Лего собирать
«Не бойтесь просить о помощи!»: МВД обратилось к детям
Талант идею превращает в магию
Куда хочу – туда лечу!
Расцветет все вокруг
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Равные возможности и современные технологии
Бабочки, которые приносят удачу
Это гордое слово – Учитель
Ценитель древностей
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Полиция усилит охрану во время школьных праздников в Астане
Около 11 тысяч семей получают господдержку по оплате за съе…
Более 2 млрд тенге выделили на видеокамеры в Атырауской обл…
В Семее открылся Центр поддержки семьи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]