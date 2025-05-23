Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов, МЧС

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция на тему «Меры безопасности в купальный сезон». Спикером выступил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Акылбек Ахметжанов, сообщает Kazpravda.kz

1 июня в Казахстане начинается купальный сезон. В стране официально разрешены 698 мест для купания, включая 458 частных, 227 коммунальных пляжей и 13 объектов туризма и спорта. Идет работа по созданию еще 84 разрешённых мест для купания. Вся информация доступна в приложении «2ГИС».

В целях обеспечения безопасности на водоемах МЧС совместно с центральными государственными органами и акиматами организована и реализуется комплексная подготовительная и профилактическая работа.

«В результате проведенного комплекса профилактических работ в период с 2021 по 2024 годы количество утопающих уменьшилось на 51%. В прошлый купальный сезон спасателями МЧС при проведении патрулирований спасено 258 человек, из них 66 дети», – отметил Акылбек Ахметжанов.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, за последние 4 года на водоемах страны утонуло 843 человека, из них 260 детей.

С начала года 11 562 детей обучены навыкам плавания, работа продолжается.

В ходе проведения комплекса профилактических мероприятий распространено порядка 191 тыс. наглядной обучающей продукции (листовки, памятки, брошюры), установлен 181 знак безопасности на водоемах.

Акиматами готовятся безопасные детские пляжи, на которых спасателями будет проведена работа по обучению детей плаванию в купальный период.

МЧС совместно с министерствами внутренних дел и транспорта в целях снижения риска гибели людей на водоемах в целях пресечения нарушений гражданами требований правил безопасности на воде проведено более 20 тысяч рейдов и патрулирований, по пресечению нарушений гражданами требований Правил безопасности на воде.

Выявленные 761 правонарушители привлечены к ответственности по статьям 364 («Нарушение правил общего водопользования»), 151 нарушитель - по статье 412 («Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах») и 440 - («Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения») Кодекса об административных правонарушениях.

Спасательными подразделениями МЧС контролируются наиболее активно использующиеся 70 участков крупных акваторий, где несут службу профессиональные спасатели. Кроме того, в этом году акиматами и владельцами мест отдыха на набережной подготовлено более 100 общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах МЧС.

Также в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.