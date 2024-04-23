МЧС: паводковая ситуация остается стабильно сложной

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК предоставило информацию о паводковой ситуации в стране на 16:00, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации МЧС, продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

В Западно-Казахстанской области на реке Жайык сохраняется повышение уровня воды. Задействованными силами и средствами продолжается укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленной территории. Принимаются все неотложные меры.

В Атырауской области продолжается откачка и отведение воды из подтопленных домов и территории в г. Кулсары Жылыойского района и берегеукрепительные работы вдоль реки Жайык.

В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается стабильно сложной. Продолжается откачка воды из подтопленных домов и территорий, мониторинг уровня воды реки Есиль.

По республике вернулись в свои дома 26 785 человек. В эвакопунктах остаются 8 795 человек, из них 3 828 детей. Отведена и откачана вода из 4 708 жилых домов и 2 774 дворовых территорий, отметили в министерстве.