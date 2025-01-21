МЧС рекомендует воздержаться от похода в горы

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министерство по чрезвычайным ситуациям  предупреждает о повышенной лавинной опасности в горных районах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, передает Каzpravda.kz

Фото: МЧС РК

В январе температура воздуха в горных регионах ожидается в среднем выше нормы, количество осадков в горах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской области и области Жетiсу ожидается около нормы. В горах Восточно-Казахстанской области количество осадков за месяц предполагается больше нормы. Снегопады и оттепели обусловят неустойчивое состояние снежного покрова в горах, и самопроизвольный сход снежных лавин. В периоды сильных снегопадов возможен самопроизвольный сход лавин.

«Наиболее подвержены риску горнолыжники, туристы, альпинисты. Поэтому чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин», - говорят в ведомстве.

Ниже приводим рекомендации от МЧС.

Если было объявлено предупреждение схода лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, в которых есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов.

 Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше на два-три дня отложить, а в случае отсутствия лавин, дождаться, пока он осядет. Также, очень важно не ходить в горы одному или вдвоём: желательно держаться группой. Это всегда обеспечит страховку при сходе лавин, например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника.

Перед тем как выйти в горы, желательно захватить с собой лавинный приемопередатчик, который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека. Очень важно не забыть захватить с собой мобильный телефон. Также неплохо взять специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек, дающих возможность «всплыть» оказавшемуся в лавине человеку.

В горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин и по гребням гор, при этом очень важно помнить о том, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперёк или передвигаться зигзагом.

Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения: когда на тебя несётся лавина, уходить с пути несущегося потока в безопасное место, нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево.

Если так получилось, что от лавины уйти не получилось, одно из правил поведения гласит о том, что нужно сразу освободиться от всех вещей, которые будут затягивать в несущийся поток и сковывать движения: от рюкзака, лыж, палок, ледоруба. Необходимо сразу начать резко пробираться к краю потока, делая всё возможное, чтобы остаться наверху, а если есть возможность, зацепиться за дерево, камень, куст.

МЧС, в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор, рекомендует не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, и воздержаться от походов в горы.

#горы #МЧС #лавина #угроза

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