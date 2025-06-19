МЧС усиливает безопасность на воде в купальный сезон

Чрезвычайные ситуации
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В период летнего отдыха вопросы безопасности на воде выходят на первый план. В целях предотвращения несчастных случаев и обеспечения порядка на водоёмах МЧС усиливает меры безопасности в Восточно-Казахстанской области и области Абай, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

По информации министерства, на побережье Шульбинского водохранилища были открыты три новых спасательных поста. Все они полностью укомплектованы: установлены системы видеонаблюдения, имеются спасательные и плавательные средства, оборудованы медицинские пункты. Это позволит оперативно реагировать на возможные происшествия и оказывать своевременную помощь отдыхающим.

На торжественной церемонии открытия начальник ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов вручил сертификаты 10 гражданским спасателям, прошедшим специальную подготовку на базе ДЧС. В рамках мероприятия также состоялась показательная тренировка: подготовленные спасатели продемонстрировали действия по спасению утопающего, подтвердив высокий уровень профессиональной готовности.

Дополнительные меры предприняты и в Восточно-Казахстанской области. На Самарском побережье Бухтарминского водохранилища в селе Новостройка начал работу ещё один спасательный пост. В течение всего купального сезона здесь будут нести дежурство пожарные и сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО.

Пост оснащён спасательным оборудованием, включая плавательные средства и пожарный автомобиль. Патрулирование побережья, протяжённостью около 110 км, ведётся на лодках. Также проводится мониторинг соблюдения правил пожарной безопасности, как среди отдыхающих, так и со стороны владельцев баз отдыха. С отдыхающими регулярно проводятся инструктажи и раздаются памятки по безопасности на воде и в прибрежной зоне.

«Главная задача – не допустить несчастных случаев на воде и пожаров на объектах, расположенных на побережье. В прошлом сезоне, благодаря оперативным действиям, пожарные предотвратили распространение огня на базы отдыха. Дежурство на плавсредствах позволяет быстро реагировать и оказывать помощь», – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

Кроме того, до начала купального сезона сотрудниками службы ЧС были вручены рекомендательные письма владельцам частных зон отдыха с перечнем необходимых мер по обеспечению безопасности граждан.

Работа по обеспечению безопасности на водоёмах находится под особым контролем и будет продолжена в течение всего летнего сезона.

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