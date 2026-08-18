Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о результатах работы ведомства, ходе модернизации системы гражданской защиты и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Чингис Аринов доложил об укреплении материально-технической базы МЧС.

По его словам, за последние два года подразделения получили свыше 1,4 тысячи единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотные летательные аппараты и средства связи. Это позволило значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране. Одновременно проводится реновация подразделений МЧС.

Также он рассказал о развитии сети подразделений, создании новых универсальных спасательных формирований, авиационных и морских отрядов. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» построены 237 добровольных пожарных постов, обеспечивающих защиту порядка 700 населенных пунктов. Продолжается развитие системы экстренного массового оповещения населения, расширяются возможности Ситуационного центра, интегрируются системы раннего обнаружения природных пожаров.

Кроме того, Аринов проинформировал о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства. Предусмотрены жилищные выплаты. Реализуется проект специализированного жилищного кластера для сотрудников МЧС, предусматривающий строительство жилых помещений с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.

Президент положительно оценил проводимую министерством работу по совершенствованию системы гражданской защиты. Он поручил совместно с местными исполнительными органами продолжить работу по укреплению материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений, внедрению современных технологий и повышению уровня пожарной безопасности.