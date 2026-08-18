Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства

Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о результатах работы ведомства, ходе модернизации системы гражданской защиты и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Чингис Аринов доложил об укреплении материально-технической базы МЧС.

По его словам, за последние два года подразделения получили свыше 1,4 тысячи единиц техники, авиацию, современное спасательное оборудование, беспилотные летательные аппараты и средства связи. Это позволило значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране. Одновременно проводится реновация подразделений МЧС.

Также он рассказал о развитии сети подразделений, создании новых универсальных спасательных формирований, авиационных и морских отрядов. В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» построены 237 добровольных пожарных постов, обеспечивающих защиту порядка 700 населенных пунктов. Продолжается развитие системы экстренного массового оповещения населения, расширяются возможности Ситуационного центра, интегрируются системы раннего обнаружения природных пожаров.

Кроме того, Аринов проинформировал о мерах социальной поддержки сотрудников ведомства. Предусмотрены жилищные выплаты. Реализуется проект специализированного жилищного кластера для сотрудников МЧС, предусматривающий строительство жилых помещений с необходимой инфраструктурой рядом с пожарными частями и спасательными базами.

Президент положительно оценил проводимую министерством работу по совершенствованию системы гражданской защиты. Он поручил совместно с местными исполнительными органами продолжить работу по укреплению материально-технической базы районных и сельских спасательных подразделений, внедрению современных технологий и повышению уровня пожарной безопасности.

#Токаев #спасатели #МЧС #защита

Популярное

Все
Перспективы медных переделов
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
На основе принципа «Закон и Порядок»
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Подготовка продолжается
Заключить брак – дело серьезное
Оценка за ежедневную работу
На месте медпункта – жилые дома
Авиашоу состоялось несмотря на жару
Урожай зависит не только от погодных условий
Кульминация не за горами
Триумф Лабак-батыра
Казахстанский код будущего
Чтобы обеспечить премиальный класс
Высокая цена отказа
В столице перехватили звонок мошенников в момент передачи им 21 млн тенге
В Казахстане в этом году запустили семь ветровых и солнечных станций
В год 35-летия закрытия Семипалатинского полигона в Курчатове проводят бесплатные экскурсии
С нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило более 460 тысяч тонн зерна
Уборочная кампания в стране идет быстрыми темпами
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Мичуринский завод наращивает мощности
Духовное достояние народа
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Развивать потенциал молодых авторов
Диалог со временем
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Разводят в пустыне форель
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Перспективы отечественных биотехнологий
В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана
Диалог с классиком
Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя
Магия Хан-Тенгри
Проведено контрольное тестирование
Работать слаженно и эффективно
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Глава государства выразил соболезнование президенту Колумбии
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности

Читайте также

Президент провел совещание по вопросам бюджетного планирова…
Токаев поздравил победителя «Qazaqstan Barysy – 2026»
Токаев учредил новые государственные награды в сфере культу…
Сильный пожар произошел в игровом клубе в Таразе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]