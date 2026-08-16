Сильный пожар произошел в игровом клубе в Таразе

Пожарным удалось локализовать огонь до его распространения на жилые здания

Фото: МЧС

В Таразе спасатели потушили пожар в трехэтажном здании игрового клуба. Пострадавших нет, передает Kazpravda.kz.

Сообщение о возгорании на улице Ташкентской поступило в экстренную службу. К месту происшествия направили пожарные подразделения.

К моменту прибытия первых расчетов в здании наблюдались открытое горение и сильное задымление.

«Спасатели оперативно приступили к тушению и ликвидировали пожар в кратчайшие сроки. Распространения огня на расположенные рядом жилые дома удалось не допустить», - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается. В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.