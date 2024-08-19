Меры поддержки бизнеса пересмотрело правительство РК

Предполагается, что новые механизмы будут способствовать устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручения главы государства, данном в Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», правительство разработало и приняло Комплексную программу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившую программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Учитывая текущую повестку проводимой государством политики в сфере развития предпринимательства и необходимость создания сильных, конкурентоспособных предприятий, в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам. Наряду с этим распределение бюджета для субсидирования новых проектов осуществляется преимущественно среди предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (порядка 50%).

Для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с 5 до 3 лет. Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.

Расширен инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге.

Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки – синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.

Также значительно расширены условия предоставления облигационных займов. Так, предприниматель-эмитент при выпуске облигации может получить субсидирование ставки купонного вознаграждения и привлечь финансирование под 6% сроком до 5 лет на сумму до 5 млрд тенге.

Всего за 6 месяцев т.г. действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса: по субсидированию – 8 624 проекта на 566 млрд тенге, по гарантированию - 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.

Помимо этого в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.

Данные механизмы позволят обеспечить целевую и эффективную поддержку бизнеса, что в свою очередь будет способствовать устойчивому экономическому росту и повышению конкурентоспособности страны.