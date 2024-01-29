Меры поддержки МСБ рассмотрят в правительстве

Во вторник, 30 января, в 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На повестке заседания два вопроса:

1. Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы;

2. Меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Прямую трансляцию заседания правительства можно увидеть на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и на Facebook. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.