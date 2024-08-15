Месячник пожарной безопасности в жилом секторе стартовал в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Ежегодно с наступлением холодов и приближением отопительного периода в нашей стране проводятся профилактические мероприятия по обходу частного жилого сектора

Фото: МЧС РК

15 августа 2024 года всех регионах нашей страны стартовал месячник пожарной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС.

По данным ведомства, целями месячника является реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели на них людей.

Ежегодно в целях недопущения фактов возникновения пожара и гибели людей, при профилактической работе жилые дома социально уязвимых слоев населения органами гражданской защиты уделяется особое внимание.

Вместе с тем, сотрудникам гражданской защиты оказана посильная помощь по приведению в соответствие с нормами отопительные печи и прочистке забитого дымохода.

Первый этап месячника пожарной безопасности (с 15 августа по 15 сентября) в первую очередь направлен на полный охват профилактической работой по пожарной безопасности социально уязвимых слоев населения.

В прошлом году в стране на учет было взято более 133 тысяч жилых домов социально уязвимых слоев населения.

В министерстве отметили, что практика по установлению автономных датчиков угарного газа для этой категории граждан, показала положительный результат.

«Так, за прошлый отопительный период установлено более 43 тысяч датчиков обнаружения угарного газа в домах, в которых проживают многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры. В результате успешной сработки датчика спасено 26 человек», – говорится в официальном сообщении.

В МЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности, а также сохранять осторожность в обращении с огнем.

 

#безопасность #МЧС #пожар #месячник #сектор

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