Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог

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Бизнес-климат зависит от того, насколько продуктивно выстроен диалог власти и предпринимательства.

Незаконные требования госор­ганов, недочеты в их работе и перегибы, а порой и преследования сводят на нет многочис­ленные инициативы, направленные на развитие бизнеса, который, как известно, является фундаментом экономики.

Это особо отметил Глава государства в Послании «Экономический курс справедливого Казахстана», в очередной раз отметив, что между властью и бизнесом должен быть налажен конструктивный диалог.

Выстроить его помогает Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Именно на ее площадке бизнес озвучивает наиболее актуальные вопросы. Часть из них решается на местах, другие, системные, всесторонне изучаются, разработанные предложения направляются в центральный офис НПП и далее в компетент­ные органы.

По ним вносятся изменения в законодательную базу. Можно с уверенностью сказать, что в большей степени благодаря этой масштабной работе система администрирования находится в постоянном процессе совершенствования.

Советы по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, действующие при региональных палатах «Атамекен», – лишь один вектор деятельности НПП, направленный на формирование привлекательного бизнес-климата в стране.

– Планирование работы совета осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями развития бизнеса, определенными президиумом и правлением НПП «Атамекен», со спецификой региона и анализом обращений предпринимателей. К слову, меньше их не становится, в том числе благодаря тому, что бизнес видит положительный результат. Так, если в прошлом году состоялось 12 заседаний совета, на которых рассмотрено 28 системных вопросов, то за первое полугодие этого года – уже 10. На них рассматривались системные воп­росы, в числе которых административные барьеры и коррупционные риски в сфере земельных отношений, инвестиционной, экономической и внешнеэкономической деятельности, газоснабжения, ветеринарии, – рассказала заместитель директора по правовым вопросам РПП ЗКО, секре­тарь Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Светлана Хисаметдинова.

Акцент в работе структуры сделан на усилении взаимодействия с исполнительными и правоохранительными органами ЗКО в целях эффективной поддержки и решения системных проблем бизнеса в свете новых политических и экономических вызовов. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав предпринимателей в сфере уголовного и административного судопроизводств.

Предметом рассмотрения выездного заседания совета на площадке прокуратуры области стали вопросы обеспечения органами уголовного преследования прав и законных интересов субъектов предпринимательства на стадии досудебного расследования. По итогам обсуждения принято решение об усилении мониторинга складывающейся криминогенной ситуации в регионе и пересмотре отдельных уголовных дел.

Соблюдение законности в сфере налогообложения, земельных отношений и госзакупок изучалось на основе сложившейся судебной практики по административным искам бизнеса. Этот вопрос был рассмотрен на очередном заседании, где были отмечены факты необосно­ванного вовлечения субъектов предпринимательства в орбиту административного судопроизводства в данных сферах.

В частности, в сфере налогового администрирования отмечено несоответствие выставленных органами госдоходов уведомлений требованиям действующего законодательства, отсутствие правовых оснований для их выставления, неправильное определение классификации ввозимого товара. В сфере земельных отношений большинство удовлетворенных исков касались решений земельных комиссий по итогам проведенных конкурсов, отказа в продлении аренды и решений акима о легализации имущества.

При рассмотрении исков, связанных с обжалованием протоколов об итогах конкурсов по госзакупкам, судом установлены нарушения при определении победителей, опыта работы участников, необходимого для предоставления условной скидки. О результатах проведенного анализа и выработанных предложениях проинформированы отраслевые департаменты НПП.

В целях усиления роли Совета по защите прав предпринимателей введена практика проведения совместных заседаний с отраслевыми советами, действующими при РПП. Одно из них проведено по проблемным вопросам в сфере налогового администрирования по обращениям десяти компаний, учредителями которых являются нерезиденты РК.

– Предприниматели указывали, что департамент государственных доходов снимает компании с учета по НДС в связи с тем, что их учредители не являются резидентами РК и не имеют разрешения на временное проживание либо вид на жительство, ссылаясь на статью 85 Налогового кодекса. При этом органы госдоходов заявляют, что после получения РВП субъекты бизнеса могут вновь встать на учет по НДС, но ранее уплаченные суммы НДС за ввезенный на территорию РК товар (сырье) возвращаться не будут. Между тем эти суммы варьируются от десятков до сотен миллионов тенге, – комментирует Светлана Равильевна. – По результатам обсуждения принято решение запросить позиции Комитета госдоходов по вопросу обоснованности снятия с учета по НДС таких компаний, управления миграционной службы – по вопросу получения статуса «Бизнес-иммигрант» для учредителей, проинформировать по изложенному вопросу департамент регионального развития НПП и включить данный вопрос в рес­публиканский реестр проблем.

Принимая во внимание то, что современная логистика стала одной из главных составляющих успешного функционирования бизнеса во многих отраслях, этот вопрос также находится в поле зрения юристов палаты и членов совета. В феврале на его заседании были обсуждены проблемы, с которыми столкнулись местные производители при растаможке своей продукции в странах Прибалтики и Польше.

Таможенные службы этих государств не принимают к оформлению прибывший из ЗКО груз при наличии всех необходимых по таможенному законодательству документов. Простой груза для предпринимателей – это риски выплаты неустоек и нарушение срока репатриации. По этому поводу проинформирован отраслевой департамент НПП «Атамекен» и проблема включена в республиканский реестр проблем.

Советом даны рекомендации областному управлению ветеринарии, в частности, касательно повышения квалификации специалистов, обновления базы данных идентифицированных сельхозживотных и ее оптимизации, пересмотра прейскурантов платных ветеринарных услуг, инициирования перед уполномоченным органом выделения из бюджета необходимых средств на выплату компенсации животноводам.

Западно-Казахстанской территориальной инспекции Комитета ветеринарии МСХ РК рекомендовано в целях исключения попадания на прилавки рынков некачественной сельхозпродукции усилить контроль эффективности работы действующих ветлабораторий, рассмотреть вопрос о проведении проверки соблюдения требований ветеринарии на пункте забоя при одном из городских рынков.

Также на площадке совета состоялось обсуждение административных барьеров при реа­лизации отдельных значимых инвестиционных проектов в регионе. В их числе – препятствия в доступе инвесторов к сырью, финансовым ресурсам, получении земельных участков, подведении инфраструктуры, необоснованное расторжение договоров, бездействие местных исполнительных органов. В целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов инвесторов и устранения выявленных административных барьеров были выработаны совместные рекомендации.

Отмечены факты коррупционных проявлений в сфере госзакупок – это несвоевременная оплата за выполненные работы, услуги или поставленный товар, необоснованный допуск к конкурсам и другие нарушения.

— По нашей области 23,7% госзакупок (в 2023 году – 22,8%) приходится на закуп из одного источника, в том числе 1,9% –это прямые закупки по питанию обу­чающихся, а 16,1% – закупки по несостоявшимся аукционам. В то же время нередко прямой закуп выбирается заказчиками для исключения конкуренции потенциальных поставщиков, –поясняет замдиректора РПП. –За пять месяцев по актам прокурорского надзора отменено 19 конкурсов на общую сумму 1,3 миллиарда тенге, 12 долж­ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 13 – к административной, при этом сумма штрафов составила 1,4 миллиона тенге.

Специализированным межрайонным административным судом ЗКО за этот период рассмотрено с вынесением решения шесть административных дел, из которых четыре удовлетворены. Выявленные нарушения связаны с необоснованным установлением заказчиками порога демпинга, неправильной разработкой технической спецификации и квалификационных требований, а также неверно выбранными способами проведения конкурсов. Они существенно затрагивают интересы предпринимателей, создают препятствия для справедливого участия их в госзакупках и стали следствием ненадлежащего контроля за соблюдением законодательства уполномоченных госорганов.

Образование – сфера, где субъекты бизнеса нередко сталкиваются с административными барьерами при размещении государственного образовательного заказа. В числе жалоб руководства колледжей – несоблюдение процедуры формирования госзаказа, кворума, открытости и прозрачности работы комиссии, а также поздние сроки проведения конкурса по перечню специальностей и колледжей.

По рекомендации совета департаментом Агентства по борьбе с коррупцией по ЗКО была изучена работа Комиссии по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с ТиППО на предмет выявления коррупционных рисков. По результатам внесен акт реагирования.

В целом, по данным РПП ЗКО, на заседаниях совета, состоявшихся в этом году, рассмотрено 20 вопросов, касающихся системных проблем предпринимателей, по которым выработана 101 рекомендация, направленная на улучшение условий ведения бизнеса и устранение административных барьеров в ряде сфер.

По рекомендации два должностных лица привлечены к дисцип­линарной ответственности. Три системные проблемы бизнеса включены в региональный реестр и две – в республиканский. Об имею­щихся проблемах в сфере предпринимательской деятельности акиму области направлены четыре информационные записки.