Морозы до 38 градусов придут в Казахстан

По данным «Казгидромет», 15 февраля на востоке, 16 февраля на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель.

– На западе будет понижение температуры воздуха ночью до 12-30 мороза, на северо-западе, севере и в центре до 30-38 мороза, 16 февраля на востоке до 18-35 мороза, на юге до 10-30 мороза, 17 февраля на юго-востоке до 15-28 мороза, – говорят метеорологи.