Мошенники атакуют казахстанцев, высылая сообщения о доставке товаров

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Казахстанцы получают SMS-сообщения о том, что к ним пришла посылка и для уточнения адреса им необходимо перейти по ссылке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители Казахстана делятся, что сообщения от мошенников приходят с разным содержанием, но в каждом из них обязательно присутствует призыв пройти по ссылке, передает корреспондент Kazpravda.kz 

«SMS пришло не с номера телефона, а с почты Gmail. Я позвонила в «Казпочту» через приложение и мне сказали, что это мошенники, переходить по ссылкам не нужно», - говорит астанчанка.

Также сообщения приходят и тем, кто ничего не заказывал в интернет-магазинах.

«Мне на прошлой неделе пришло сообщение с просьбой пройти по высланным ссылкам. Нужно было указать индекс, иначе срок бесплатного хранения посылки истекает, она будет возвращена обратно. А я как раз в этот период ничего не заказывала, уже пару месяцев никаких заказов не делала, и поэтому сразу поняла, что это «развод», - рассказывает жительница столицы.

В «Казпочте» же предупредили, что по такой схеме орудуют мошенники и попросили заходить на официальный сайт, чтобы проверить статус посылки. Там уточнили, что названия сайтов могут быть зеркальными, то есть похожими с официальным и поэтому по высланной ссылке лучше не переходить. 

«Если ждете посылку, рекомендуем проверять статус доставки только на нашем официальном сайте post.kz или в мобильном приложении. Будьте бдительны и следуйте этим рекомендациям. Мы делаем все возможное, чтобы защитить вас от мошенничества», - отметили в компании.

Там же добавили, уведомления от «Казпочты» отправляются только с официального короткого номера 1499.

#мошенники #почта #доставка

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