Более 150 дропперов обслуживали интернет-мошенников в Актобе

Дана Аменова
специальный корреспондент

C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Актюбинской области проводит расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ 

По данным следствия, на территории Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств. В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.

Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.

C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ.

При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

«Установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге. Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении 2-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ.

С начала года ликвидировано 33 дропперские ячейки по отмыванию денег. Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 чеолвек в противоправную деятельность.Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.

 

 

#интернет-мошенничество #дропперы

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