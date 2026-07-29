Жительница Актобе едва не лишилась квартиры после звонков мошенников

Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейские предотвратили мошенничество на 8 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

21 июля 56-летней жительнице Актобе позвонили неизвестные, представившись сначала сотрудником службы доставки, затем — сотрудником банка. Под предлогом предотвращения оформления кредита мошенники убедили женщину никому не рассказывать о разговоре и выполнять их указания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Как уточняется, узнав, что у потерпевшей есть двухкомнатная квартира, аферисты убедили ее срочно продать жилье по заниженной цене якобы для сохранности имущества. Женщина обратилась в агентство недвижимости, где квартиру оценили в 8 млн тенге. Менеджер агентства заподозрил мошенничество и сразу сообщил в полицию. Прибывшие сотрудники полиции своевременно разъяснили женщине, что она стала жертвой мошенников и предотвратили продажу квартиры.

«Полиция напоминает: сотрудники банков и государственных органов никогда не требуют сообщать СМС-коды, переводить деньги на «безопасные счета» или продавать имущество. При подобных звонках немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию»,  говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в последнее время мошенники представляются сотрудниками теплоснабжающих коммунальных служб и звонят жителям. Их цель — получить доступ к персональным данным или банковским счетам граждан. 

 

#мошенничество #квартира #аферисты

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