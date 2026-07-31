Дипфейки и видео со знаменитостями – новая схема мошенников в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

После перечисления денег связь с лжеброкерами прекращается, а обещанная прибыль так и не поступает

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД информирует, что в последнее время на территории Казахстана участились случаи интернет-мошенничества, совершаемого под предлогом инвестирования и вложения денег в различные проекты, сообщает Kazpravda.kz

По информации министерства, злоумышленники, используя технологии дипфейк (искусственный интеллект) в мессенджерах и социальных сетях, путем использования изображений известных личностей привлекают граждан к вложениям в различные инвестиционные проекты и фонды. При этом гражданам быстрый и гарантированный доход.

При контакте с лжеброкерами предлагается установить мобильные приложения, перейти по ссылкам либо перевести деньги на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения прибыли".

Как правило, после перечисления денег связь с лжеброкерами прекращается, а обещанная прибыль так и не поступает. В ряде случаев мошенники продолжают выманивать дополнительные суммы, ссылаясь на необходимость уплаты "налогов", "комиссий" или "страховых взносов".

По всем выявленным фактам проводятся досудебные расследования, принимаются меры по установлению и задержанию причастных, а также по блокированию мошеннических интернет-ресурсов и каналов вывода денег.

В этой связи департамент по противодействию киберпреступности призывает граждан быть бдительными и соблюдать следующие меры безопасности:

− не доверять предложениям о "гарантированной" прибыли;

− не переводить деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета;

− не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников;

− проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры;

− при желании инвестировать изучить инвестиционные рынки и обращаться в официальные офисы проверенных компаний.

«В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенничества либо располагаете информацией о подобных фактах, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или по номеру "102". МВД продолжает работу по противодействию интернет-мошенничеству и призывает граждан к повышенной осторожности при совершении финансовых операций в сети Интернет», – говорится в обращении. 

Также, в последнее время мошенники представляются сотрудниками теплоснабжающих коммунальных служб и звонят жителям. Их цель — получить доступ к персональным данным или банковским счетам граждан.

#мошенничество #видео #дипфейк #знаменистости

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