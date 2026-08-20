150 тысяч фишинговых SMS разослали абонентам в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане при координации прокуратуры столицы раскрыли деятельность группы лиц, занимавшейся массовой рассылкой фишинговых сообщений с целью завладения персональными данными и деньгами граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного надзорного органа

В январе гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии за вознаграждение привлек местного жителя для организации противоправной деятельности на территории РК. К преступной схеме привлечены другие лица, обеспечивавшие работу оборудования.

Злоумышленники использовали «SMS-бластер»-устройство, имитирующее базовую станцию сотовой связи и позволяющее осуществлять массовую рассылку сообщений в обход систем фильтрации операторов.

В результате за четыре дня направлено порядка 150 тыс. фишинговых SMS-сообщений абонентам операторов Beeline, Kcell и Activ от имени известных компаний с предложениями об обмене бонусов.

При переходе по ссылке пользователи перенаправлялись на поддельный сайт, где им предлагалось ввести персональные и банковские данные, включая реквизиты платежных карт, CVV и SMS-код подтверждения.

Злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

Представители АФМ изъяли SMS-бластер, проведенная экспертиза показала, что аппарат является специальным техническим средством, предназначенным для проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий.

«Четверо подозреваемых лиц находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК не подлежит разглашению», – сказано в информации.

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