Как реализовать успешный бизнес-проект в креативной индустрии

Непосредственное участие в организации гастролей масштабной постановки мюзикла «Джулия», основанной на песнях легендарной группы A'Studio, приняла участие компания Qazaq Oil, которая поддерживает развитие отечественной культуры.

Генеральный продюсер проекта Кайрат Кульбаев считает, что «Джулия» представляет собой кейс, когда интересная предпринимательская идея в сфере творчества удачно воплотилась в реальность.

«Предприимчивые люди инвестировали в данный проект, чтобы получить прибыль. Это абсолютные признаки развития креативной экономики. Возможно, кто-то из предпринимателей получит вдохновение, чтобы создавать аналогичные постановки. Наши технические специалисты увлекаются новыми постановками и приходят серьезно подготовленными, получая необходимый опыт, также появляются новые рабочие места», - отметил Кайрат Кульбаев.

Генпродюсер подчеркнул, что для развития культуры в стране важно, чтобы бизнес поддерживал такие инициативы, это существенно снижает риски.

«Когда предприниматели помогают, то мы стараемся внести свой посильный вклад, продвигая бренд и продукцию. Мне кажется, что в такой синергии бизнеса и творчества заложен секрет успеха. Например, в США все творчество предпринимательское, там нет государственной поддержки культуры. Тем не менее, люди со всего мира посещают бродвейские постановки», - отметил он.

По словам Кайрата Кульбаева, такие проекты как «Джулия» могут быть привлекательны и в плане наращивания туристического потенциала. Зрители из других казахстанских регионов или соседних стран приедут в Алматы, Астану, остановятся в отелях, пойдут в рестораны и оставят деньги в городской казне.

В свою очередь, директор департамента маркетинга Qazaq Oil Бахытжан Тасанбаев рассказал журналистам, что коммерциализация творчества серьезно отражается на социальной ответственности бизнеса.

«Мы позиционируем себя как национальная сеть АЗС и стараемся показать своими действиями положительный пример социальной ориентированности бизнеса. В этом году на социальные программы нами было выделено порядка 120 миллионов тенге, которые направлены на поддержку малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения. Также выделили деньги на помощь пострадавшим от лесного пожара в Абайской области», - отметил он.

По мнению представителя Qazaq Oil, приверженность такой социальной политике должна быть приоритетом в деятельности каждой компании.

Как отметил Бахытжан Тасанбаев, компания Qazaq Oil неукоснительно придерживается своих стратегических целей и стремится оказывать поддержку казахской культуре, помогать спортсменам, параолимпийцам.

«В скором времени мы планируем приобрести и отправить в регионы 1 000 теннисных столов, чтобы сельские дети могли приобщиться к спорту. Основная позиция QazaqOil состоит в том, что деловые люди не только должны зарабатывать, но и вкладывать в развитие страны», - заключил он.

По мнению спикера, благотворительные и культурные мероприятия служат положительным примером подрастающему поколению, который позволит детям и подросткам выбрать правильный путь в жизни.