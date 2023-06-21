На 23 млрд тенге выявлены нарушения по итогам аудита в сфере теплоснабжения. Об этом на пленарном заседании Мажилиса Парламента Казахстана заявила председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Она напомнила, что по поручению главы государства из-за нештатных и чрезвычайных ситуаций, возникших в ряде регионов в отопительный сезон 2022-2023 года, Высшая аудиторская палата совместно с ревизионными комиссиями провела госаудит эффективности управления в сфере теплоснабжения.

«Аудит проводился в 47 госучреждениях и 44 субъектах естественных монополий. Проверена эффективность использования свыше 140 млрд тенге бюджетных средств и 480 млрд тенге активов. По результатам выявлены финансовые нарушения на 23 млрд тенге, в том числе по бюджетным средствам на 6 млрд тенге, неэффективное планирование бюджетных средств – на 37 млрд тенге, экономические потери и упущенная выгода – на 117 млрд тенге», – констатировала Годунова.

В целом, добавила глава ВАП, на строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения с 2020 по 2022 годы было направлено 250 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 84 млрд тенге.

«Однако сегодня для всех очевидно, что слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый запас прочности и безаварийность работы теплоэнергетической системы. Об этом свидетельствует высокая степень износа основного оборудования ТЭЦ – в среднем по стране 66% и износ тепловых сетей – 54%. Из общего количества ТЭЦ 76% – со сроком службы более 50 лет, 24% – более 30 лет. Средний срок службы ТЭЦ составляет 61 год», – поделилась цифрами Годунова.

Ежегодно растет количество аварийных остановок.

«Только в 2021 году по сравнению с 2020-м их число возросло на 22%. Это только за 1 год. Наблюдается высокий уровень выбросов и потерь тепла: от 18 до 42% на этапе транспортировки и распределения тепла», – заключила Годунова.