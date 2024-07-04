В Минтруда объявили сроки приема заявок на гранты для бизнеса

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На портале Business.enbek.kz  с 15 июля начинается приём заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. По республике в рамках второго потока планируется выдача 4 655 грантов, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса.

Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо: зарегистрироваться на портале; пройти проверку на соответствие условиям получения гранта; скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал; заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть зарегистрированные безработные; индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом «кандас»;
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

Грант можно получить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

#бизнес #Минтруда #гранты

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