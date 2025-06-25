На побережье Каспийского моря установили мобильные посты

Общество
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В преддверии купального сезона проведено обследование дна акватории в популярных зонах отдыха на побережье Каспийского моря в городе Актау. Определены безопасные участки для купания, очищены пляжи, установлены предупреждающие знаки и информационные щиты с правилами поведения на воде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Фото: МЧС РК

Установлены мобильные посты спасателей в Актау и окрестных районах. По побережью моря дежурят сотрудники спасательных служб, обеспеченные всем необходимым: спасательными кругами, лодками, средствами связи и аптечками. Проводятся ежедневные патрулирования.

Спасатели и волонтеры проводят разъяснительную работу среди населения. Распространяются памятки и буклеты по безопасному отдыху у моря. В школах, дворовых клубах и лагерях проводятся тематические занятия с детьми.

Организованы рейды в местах, где купание запрещено из-за сильного течения, волн, камней или обрывистых берегов. Нарушителям правил поведения на воде выносятся предупреждения, с родителями несовершеннолетних проводятся беседы.

Регулярно проводятся инструктажи для владельцев маломерных судов. Особое внимание уделяется вопросам ношения спасательных жилетов и соблюдения правил выхода в акваторию.

Прибрежные территории охватывают два города — Актау и Жанаозен, а также Каракиянский и Тупкараганский районы. В каждом из этих населённых пунктов имеются спасательные подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области, задействованные в патрулировании, предупреждении и реагировании на чрезвычайные ситуации на воде.

Особенности акватории Каспийского моря в районе Актау: резкие перепады глубин вблизи берега;  наличие подводных течений; опасность при купании в штормовую погоду; наличие технических объектов и волнорезов, у которых запрещено купание.

#МЧС #Каспий

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