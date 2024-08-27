На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025 году - законопроект

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На рассмотрение премьера вынесен проект закона о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Законопроект разработан в соответствии с бюджетным кодексом на основании прогноза социально-экономического развития страны до 2029 года. Такиев отметил, что поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге.

На социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 трлн тенге с увеличением на 794 млрд тенге по отношению к 2024 году.

Глава Минфина перечислил основные факторы роста расходов, в числе которых индексация социальных выплат на средний уровень инфляции: базовой пенсии и пособий на 6,5%, солидарной пенсии на 8,5% с опережением среднего уровня инфляции на 2%.

Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге. В результате в 2025 году средний размер пенсии составит 96 562 тенге.

Также будет увеличено количество грантов - дополнительно на 2 500 мест по сравнению с текущим годом. В итоге с учетом дополнительных мест в 2025 году будет выделено около 78 тысяч образовательных грантов.

Кроме того, увеличится размер стипендии студентам ВУЗов в среднем на 15-20%. В результате средний размер стипендии для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для магистратуры – 117 098 тенге.

Рост расходов бюджета также будет обусловлен увеличением охвата населения медпомощью в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом роста численности населения и увеличения количества больных.

Следующим приоритетным направлением является поддержка регионов. В 2025 году регионам за счет средств республиканского бюджета будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением на 348 млрд тенге.