На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)

Аким округа в Баянаульском районе Павлодарской области поссорился с сельчанами. Причиной стали одинокие сельхозживотные на трассе, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Видео скандала, участниками которого стали сельчане и аким Аксанского округа Баянаульского района Кенжебек Дюсенбаев, распространили в соцсетях. Очевидцы засняли отрывок перепалки, когда два собеседника кричали друг на друга.

Как пояснил аким Баянаульского района Серик Батыргужинов, причиной ссоры стал бродячий скот. Бесхозные животные бродили по республиканской трассе – в месте, которое считают аварийным.

В итоге коров отправили на штрафстоянку, а глава сельского округа решил побеседовать с владельцами животных. Тогда и произошёл конфликт, хотя большинство местных жителей согласились с требованиями.

По словам акима района, скот должен находиться на общественном пастбище, где за ним присматривает пастух. На сходе сельчане утвердили оплату труда для скотника, но пара семей не захотела участвовать. Их животные и оказались на дороге.

«Скот ходит по республиканской трассе, а тот участок ещё и плохо просматривается. Было много обращений и к полицейским, и к акиму села от людей, которые проезжают по этой дороге. Поэтому вчера прошел рейд вместе с правоохранительными органами, скот загнали на штрафстоянку, потом определяли хозяев, – рассказал аким района Серик Батыргужинов. – Вот и случился такой конфликт. Мы не оправдываем никого. Конечно, акиму села надо было по-другому разговаривать. Мы взяли с него объяснительную. По вопросу этики мы разберемся, но в целом никакого нарушения со стороны акима по тому, что скот загнали на штрафстоянку, не было».

Глава района напомнил, что за свой скот каждый владелец несёт ответственность. В Административном кодексе есть статья о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных. Виновным грозит штраф.

«В этом селе всегда относились серьёзно к этим вещам. Скот 80-90% жителей пасётся в общественном стаде. Я поеду на сход сельчан, они пригласили, мы дадим пояснения. Послушаем их требования, войдем в положение», — добавил Серик Батыргужинов.

По его данным, за полтора года на трассе, где и в этот раз бродил скот без пастуха, произошло четыре ДТП по вине бесхозных животных.

Уполномоченным по этике аппарата акима Павлодарской области Чингисом Агжанбаевым изучается данная ситуация. Будет дана оценка действиям и поведению акима сельского округа, прокомментировал видео Агжанбаев.