На сотни миллионов тенге обманула бизнесменов Астаны "поставщица товаров из Китая"

Она обещала астанчанам товары из Китая по низким ценам

Фото: Kazpravda.kz

Девушка из Экибастуза обманула столичных предпринимателей на сотни миллионов тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

По данным полицейских, она обещала астанчанам товары из Китая по низким ценам.

"Несколько месяцев девушка исправно доставляла товар из Поднебесной. Для этой цели в мессенджере WhatsApp она создала многочисленные группы с рекламой различных товаров, предлагая их предпринимателям по оптовым ценам. Диапазон поставок был внушительный: от сотовых телефонов iPhone до посуды. Однако после получения очередной суммы на покупку товара девушка скрылась и перестала выходить на связь с покупателями", – рассказали в полиции.

Так, жительница Астаны заказала товар из Китая. Злоумышленница потребовала оплату заранее. Ничего не подозревая, женщина сразу же перечислила мошеннице 31 млн тенге. Спустя месяц, не дождавшись товара, потерпевшая обратилась в полицию.

"В настоящее время с заявлениями в полицию обратились трое обманутых предпринимателей. Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто около 50 человек, но пострадавших может быть гораздо больше. В ходе досудебного расследования 20-летняя жительница города Экибастуза признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды. Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи "Мошенничество", – заключили в ведомстве.

Пострадавших от 20-летней девушки просят обратиться в управление полиции района Сарыарка по улице Ауэзова, 40 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-76, 71-66-46, 8-700-543-01-01 либо на 102.