На выделяемые из госбюджета деньги Антикор поставит метки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для усиления контроля за расходованием госсредств Антикор внедряет механизм «окрашивания денег» при освоении бюджета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

«Данный механизм реализуется на платформе «цифрового тенге» и направлен на обеспечение прозрачности, минимизации коррупционных рисков при расходовании средств на всех этапах — от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день реализация проектов начата в таких стратегически важных секторах, как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог.

Так, в Акмолинской области уже апробируются выдача микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы «Ауыл аманаты».

Кроме того, в сфере строительства этот механизм используется на проекте автодорожного участка «Мукур-Кульсары» в Атырауской области стоимостью 2,1 млрд тенге и на железнодорожном участке «Достык-Мойынты» в Карагандинской области на сумму более 160 млрд тенге.

Антикор собирается расширять и масштабировать инновационный инструмент на другие отрасли и сферы.

