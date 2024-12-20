На выделяемые из госбюджета деньги Антикор поставит метки

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предполагается, что это исключит возможность хищений 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для усиления контроля за расходованием госсредств Антикор внедряет механизм «окрашивания денег» при освоении бюджета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

«Данный механизм реализуется на платформе «цифрового тенге» и направлен на обеспечение прозрачности, минимизации коррупционных рисков при расходовании средств на всех этапах — от выделения до полного освоения. Каждый тенге получает уникальную цифровую метку, что исключает возможность хищений и способствует рациональному использованию бюджета», – говорится в сообщении. 

На сегодняшний день реализация проектов начата в таких стратегически важных секторах, как сельское хозяйство, строительство автомобильных и железных дорог.  

Так, в Акмолинской области уже апробируются выдача микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы «Ауыл аманаты».  

Кроме того, в сфере строительства этот механизм используется на проекте автодорожного участка «Мукур-Кульсары» в Атырауской области стоимостью 2,1 млрд тенге и на железнодорожном участке «Достык-Мойынты» в Карагандинской области на сумму более 160 млрд тенге. 

Антикор собирается расширять и масштабировать инновационный инструмент на другие отрасли и сферы.
 

#коррупция #бюджет #Антикор #цифровая метка

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