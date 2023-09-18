На выплату базовой и солидарной пенсии уходит не более 2% от ВВП – Елена Бахмутова

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«У нас принято говорить о том, что в стране социальный бюджет, и как-то всегда через запятую произносят пенсии, пособия, образование и т.д. На самом деле на собственно выплату солидарной пенсии и базовой пенсионной выплаты, то есть того, что идет из бюджета, сейчас тратится не более 2% от ВВП и эта цифра стабильна на протяжении последних 17 лет. Для сравнения, общие расходы по проекту республиканского бюджета на следующий год, составляют около 18% от ВВП. Поэтому не такие уж и большие расходы сейчас несет бюджет на выплату состоявшимся пенсионерам и на базовую пенсионную выплату, на которую имеют право все граждане, даже те, которые участвуют в накопительной пенсионной системе», – уверена Бахмутова.

По ее мнению, накопительная пенсионная система достигла важной цели: расходы на выплаты пенсий, обеспечивающих базовый уровень поддержки граждан (подушку безопасности), стали абсолютно предсказуемыми и приемлемыми для государственного бюджета, что было бы невозможно при солидарной пенсионной системе.

По ее словам, благодаря накопительному компоненту системы граждане обрели персональную ответственность за свой будущий пенсионный доход. Это наиболее справедливая система, когда государство гарантирует гражданам обеспечение прожиточного минимума, а все остальное зависит от самого человека.

Глава ассоциации финансистов считает, что для адекватной пенсии будущему поколению к моменту прохождения полного цикла формирования накопительной пенсионной системы в течение 40 лет, нужно чтобы длинные активы, которые есть у нас в стране в виде пенсионных активов, а это свыше 15 трлн тенге, работали на экономику.

«Для этого необходимо надежное и гибкое регулирование, эффективный надзор за управлением пенсионными активами, а также более широкие возможности вкладчиков и частных управляющих компаний в процессе управления.

Я хочу видеть преемственность в накопительной пенсионной системе, управление ею не должно быть догмой, при этом во главу угла всегда нужно ставить интересы вкладчиков и всей страны», – заключила Елена Бахмутова.

Ранее в ЕНПФ сообщали о рекордном росте инвестдохода вкладчиков фонда.