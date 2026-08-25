На Kaspi.kz теперь можно оформить выплаты по беременности и родам

Теперь будущие мамы могут подать заявку и получить выплаты по беременности и родам прямо в мобильном приложении Kaspi.kz в сервисе «Госуслуги». Раньше для этого нужно было ехать в ЦОН, привозить документы и ждать в очереди. Теперь подать заявку можно легко и просто со своего смартфона в суперприложении Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Мы любим делать сервисы, которые делают жизнь наших любимых клиентов лучше. Особенно приятно работать над такими сервисами, которые помогают семьям в самые важные моменты жизни. В Kaspi.kz уже можно оформить свидетельство о рождении, получать пособия на рождение ребенка, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также пособия для многодетных семей. Теперь будущие мамы смогут также оформить выплаты по беременности и родам. Спасибо государственным органам за возможность вместе делать государственные услуги еще проще и доступнее для казахстанцев. И спасибо нашим любимым клиентам за доверие и за то, что каждый день выбираете Kaspi.kz!»

Бахтияр Жазыкпаев, вице-министр труда и социальной защиты населения РК

«Государство принимает все меры для того, чтобы помощь была удобной и доступной. Наша стратегическая цель – максимально избавить граждан от бумажной волокиты и необходимости посещать государственные органы, особенно когда речь идет о беременных женщинах и матерях. Перевод одной из самых востребованных услуг на платформу, которой ежедневно пользуются миллионы казахстанцев, – наглядный пример того, как цифровизация делает государственную поддержку ближе, проще и своевременнее для каждого человека». Подробнее о том, как подать онлайн заявку на выплаты по беременности и родам, читайте в мобильном суперприложении Kaspi.kz в сервисе Гид.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 26 миллионов клиентов и около 1 миллиона партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

В Kaspi.kz уже можно оформить свидетельство о рождении ребенка, получать пособия по уходу за ребенком и для многодетных семей. Теперь будущие мамы смогут также оформить выплаты по беременности и родам.