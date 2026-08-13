Казахстанским банкам ужесточили требования к кибербезопасности

Контроль за соблюдением требований осуществляется посредством анализа отчетности, дистанционных и риск-ориентированных проверок

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АРРФР продолжает работу по укреплению кибербезопасности финансового сектора и защите прав потребителей финансовых услуг, сообщает Kazpravda.kz

Для повышения уровня защищенности финансового рынка Агентством с 12 июля 2026 года введены минимальные требования по информационной безопасности, обязательные для всех участников финансового рынка.

Для банков предусмотрены строгие требования, включая управление киберрисками, функционирование служб реагирования на инциденты, обеспечение непрерывности работы информационных систем, а также регулярное проведение аудита информационной безопасности и тестирования на проникновение.

Контроль за соблюдением требований осуществляется посредством анализа отчетности, дистанционных и риск-ориентированных проверок. По результатам контрольных мероприятий применяются меры надзорного реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и повышение уровня информационной безопасности.

При этом важную роль в защите от мошенничества играют сами пользователи финансовых услуг.

Соблюдайте ряд правил, чтобы обезопасить себя при использовании цифровых финансовых сервисов:

-устанавливайте банковские приложения только из официальных

-магазинов приложений и своевременно обновляйте их;

-не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и внимательно проверяйте адреса сайтов перед вводом персональных данных;

-не совершайте переводы денежных средств по указанию неизвестных лиц и не принимайте финансовых решений под давлением или в спешке;

-не проводите банковские операции через неизвестные публичные сети Wi-Fi;

-используйте сложные пароли, антивирусное программное обеспечение и двухфакторную аутентификацию;

-никому не сообщайте PIN-коды, коды подтверждения, CVV-код и другие данные банковских карт;

-подключите уведомления по операциям и регулярно проверяйте движение средств по счетам.

«Важно: если кто-либо по телефону, через мессенджер или социальные сети требует срочно перевести деньги, сообщить код подтверждения, установить приложение или предоставить доступ к устройству, такую ситуацию следует рассматривать как потенциально мошенническую. Необходимо обязательно перепроверять информацию через официальные каналы связи организации», – заключили в тексте обращения.

Ранее в АРРФР напомнили, что в целях защиты граждан от финансового мошенничества предусмотрена услуга добровольного отказа от получения займов «Стоп-кредит».