Около 40 млн безналичных операций в день фиксируют в Казахстане

Нацбанк подготовил обзор развития рынка платежных услуг по итогам I полугодия 2026 года. В документе представлены результаты работы платежных систем главного монетарного регулятора страны, рынка платежных карточек и электронных банковских услуг, а также систем международных денежных переводов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Результаты I полугодия 2026 года характеризуются устойчивым развитием платежного рынка и ростом безналичных операций населения.

«На рынке платежных карточек и электронных банковских услуг продолжается рост безналичных операций населения (на 5,1% в количестве до 7,1 млрд транзакций и 4,2% в объеме до 92,1 трлн теңге). Одновременно снижается количество и объем операций по снятию наличных (на 5,8% в количестве и 3,8% в объеме). В среднем ежедневно население проводит более 39 млн безналичных операций на сумму 509 млрд теңге. 90% от объема безналичных операций осуществляются населением через интернет, мобильные приложения банков и QR-код», – отмечено в информации.

Кроме того, количество и объем операций, проведенных с использованием QR-кода, превысили количество и объем операций, проведенных с использованием платежной карточки через POS-терминал на 38% и 13% соответственно. Эти показатели подтверждают масштабную интеграцию цифровых платежных решений в потребительское поведение и высокую вовлеченность населения в цифровую экосистему страны.

Помимо Межбанковской системы переводов денег и Системы межбанковского клиринга, обслуживающих платежи финансового, корпоративного и государственного секторов, Национальный Банк обеспечивает функционирование Межбанковской системы платежных карточек и Межбанковской системы мобильных платежей (МСПК и МСМП), предназначенных для обработки розничных транзакций населения.

МСПК предназначена для обработки межбанковских транзакций, проведенных с использованием платежных карточек на территории Казахстана. За 6 месяцев 2026 года МСПК обработано более 350 млн транзакций на сумму 3,3 трлн теңге.

МСМП обеспечивает проведение межбанковских транзакций с использованием номера телефона и QR-кода. За один месяц с момента запуска (в июле текущего года) МСМП обработано более 8 млн транзакций на сумму 210 млрд теңге.

Системы международных денежных переводов остаются востребованным способом для отправки населением переводов за рубеж и получения денег из-за рубежа. Общий объем переводов, отправленных через системы международных денежных переводов за I полугодие 2026 года, составил 881 тыс. транзакций на сумму 314 млрд теңге. Наблюдается увеличение средней суммы перевода, полученного из-за рубежа, на 9% (в сравнении с данными за 6 месяцев 2025 года).