Рекордно вырос инвестиционный доход вкладчиков ЕНПФ

Это на 52% больше показателя прошлого года

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Инвестиционный доход вкладчиков единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за 7 месяцев превысил прошлогодний показатель на 52%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным фонда, чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков ЕНПФ с января по июль 2023 года, составил более 760,9 млрд тенге и превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 259,8 млрд тенге или 52%.

"Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан за последние 12 месяцев составила 7,89%. Инвестиционный доход складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и так далее.

НБ и управляющие инвестиционным портфелем (УИП) для получения инвестдохода размещают пенсионные активы в надежные финансовые инструменты разных секторов экономики в различных валютах в Казахстане и за рубежом. За счет такой диверсификации обеспечивается устойчивая инвестиционная доходность", – говорится в сообщении.

В структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ в разрезе финансовых инструментов НБ 29,6% составляют финансовые инструменты, номинированные в долларах США, 70,4% – в национальной валюте.

По информации фонда, накопленная инвестиционная доходность за весь период действия накопительной пенсионной системы с нарастающим итогом составила 774%, накопленная инфляция – 723%. Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде превышает инфляцию.

В пресс-службе напомнили, что в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. Даже при снижении доходности в отдельном периоде, повлиявшем на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, компенсация разницы гарантирована государством.

"Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении", – добавили в ЕНПФ.